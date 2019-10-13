В Гусеве планируют обновить тепловые сети, введенные в эксплуатацию в 1970-1980 годах 13 октября 2019, 19:34

На этой неделе, 7 октября, прошло заседание правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области по вопросу утверждения корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» (дочерняя организация «Россети Янтарь»). Месяцем ранее документ был одобрен Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий Калининградской области.



Реализация планируемых в инвестпрограмме мероприятий позволит провести реконструкцию и техническое перевооружение объектов тепло- и электроснабжения, обеспечить их антитеррористическую защищенность, а также снизить производственные издержки.



Напомним, «Калининградской генерирующей компании» принадлежат: ветропарк в поселке Ушаково Гурьевского округа, РТС «Южная», Калининградская ТЭЦ-1, Гусевская ТЭЦ. Два последних энергообъекта построены в довоенные годы и нуждаются в реконструкции.



С целью обновления основных средств и улучшения технико-экономических характеристик Гусевской ТЭЦ предусмотрено сохранение существующей мощности с установкой водогрейных котлов и газопоршневых агрегатов для выработки тепловой энергии в когенерационном цикле (совместная выработка электрической и тепловой энергии). Обеспечение существующей тепловой нагрузки планируется за счет утилизации тепла выхлопных газов газопоршневых агрегатов с выработкой тепловой энергии на пиковых водогрейных котлах. Гусевскую ТЭЦ и Калининградскую ТЭЦ-1 также планируется обеспечить техническими средствами безопасности.



Кроме того, в Гусеве предполагается осуществить техническое перевооружение тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в 1970–1980 годах. Энергетики произведут замену стальных трубопроводов тепловой сети на современные трубы в пенополиуретановой изоляции. Новая изоляционная технология пользуется неизменной популярностью в мире, так как сокращает потери теплопередачи почти на 40 процентов, увеличивает срок эксплуатации в несколько раз.



Стоит отметить, что реализация мероприятий не повлечет рост тарифов на энергетические ресурсы для конечных потребителей выше уровня платы, предусмотренного законодательством, а в последующие годы, за счет снижения производственных издержек и сокращения непроизводственных потерь, позволит минимизировать их увеличение.