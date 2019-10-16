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Информационный сайт города Гусева

Глава администрации вручил многодетной семье из Гусевского округа приглашение в Кремлевский дворец

16 октября 2019, 14:04
Глава администрации вручил многодетной семье из Гусевского округа приглашение в Кремлевский дворец
Сегодня многодетная семья Башкировых из Гусевского городского округа, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2019», встретились с главой администрации Александром Китаевым и заместителем главы Людмилой Томиной, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Инна и Сергей Башкировы воспитывают шестерых детей, трое из которых приёмные. На встречу к главе с родителями пришли младшие дети: школьники Василиса и Валерий и студент Егор. Старшие дети уже живут самостоятельные и поддерживают тесную связь с семьей. Глава еще раз поздравил их с победой и вручил главе семьи Сергею Башкирову приглашение на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Государственном Кремлевском Дворце 29–31 октября. Все взволнованы накануне важного события — полета в Москву, особенно дети, которым подобное путешествие предстоит впервые в жизни.

Еще раз поздравляем замечательную семью Башкировых с победой во всероссийском конкурсе! Благодаря таким людям сохраняется институт семьи со своими ценностями и традициями, родительской заботой, доверительной и любящей атмосферой.

Организаторы Всероссийского конкурса «Семья года»: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
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С
# 1Созерцающий
Какая благость! А почему не написали, что поездка в Кремль для взрослых детей и одному из родителей -"за свой счёт"?!
Позорище!
Сегодня, 16:14   ЦитироватьОтветить
01
Г
# 2Гость Гость
А старшего могли бы и подстричь.
Сегодня, 18:06   ЦитироватьОтветить
00
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