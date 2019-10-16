Сегодня многодетная семья Башкировых из Гусевского городского округа, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2019», встретились с главой администрации Александром Китаевым и заместителем главы Людмилой Томиной, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Инна и Сергей Башкировы воспитывают шестерых детей, трое из которых приёмные. На встречу к главе с родителями пришли младшие дети: школьники Василиса и Валерий и студент Егор. Старшие дети уже живут самостоятельные и поддерживают тесную связь с семьей. Глава еще раз поздравил их с победой и вручил главе семьи Сергею Башкирову приглашение на торжественную церемонию награждения, которая состоится в Государственном Кремлевском Дворце 29–31 октября. Все взволнованы накануне важного события — полета в Москву, особенно дети, которым подобное путешествие предстоит впервые в жизни.
Еще раз поздравляем замечательную семью Башкировых с победой во всероссийском конкурсе! Благодаря таким людям сохраняется институт семьи со своими ценностями и традициями, родительской заботой, доверительной и любящей атмосферой.
Организаторы Всероссийского конкурса «Семья года»: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва) и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Глава администрации вручил многодетной семье из Гусевского округа приглашение в Кремлевский дворец
16 октября 2019, 14:04