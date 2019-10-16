Агентство по архитектуре Калининградской области по ходатайству от ООО «Агро-Нова» переводит несколько десятков земельных участков в Гусевском районе (формально — в Гусевском городском округе) в разрешённое использование для выращивания зерновых и иных культур, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
Сейчас участки размером до 139 гектаров внесены в Росреестре с разрешённым использованием «для ведения личного подсобного хозяйства». Общая площадь участков, расположенных вблизи посёлков Кубановка, Ломово, Подгоровка и Первомайское, составляет 7 558 482 квадратных метров — 755,8 гектара или 7,56 квадратных километра.
Проект приказа директора агентства Натальи Васюковой опубликован для публичного обсуждения, которое завершится 22 октября 2019 года. Если не будет возражений, а обычно их не бывает, то приказ вступит в силу со дня официального опубликования.
Согласно информации kartoteka.ru, ООО «Агро-Нова» принадлежит ООО «Агролэнд» (97,59%), Виталию Суботовському (1,18%) и Ларисе Оружевой (1,18%). ООО «Агролэнд» принадлежит на 99,93% Виталию Суботовському, на 0,07% Ларису Оружевой, которая, в свою очередь, владеет ООО «Конный завод «Георгенбург» (100%) и ООО «Степное» (100%).
Владельцам Георгенбурга разрешили выращивать в Гусевском округе зерновые на массиве в 755 га
16 октября 2019, 18:06