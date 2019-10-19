Сегодня в сквере Аллея Славы состоялось торжественное посвящение в кадеты воспитанников филиала школы-интерната «Андрея Первозванного морского кадетского корпуса», рассказали в пресс-службе администрации округа.
Начались торжества с молебна, который провел настоятель Всесвятского храма протоиерей Георгий Матвеев.
Сегодняшняя церемония стала пятой с момента открытия в нашем славном городе филиала. Поздравить кадетов со столь значимым событием собрались: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель министра образования Правительства Калининградской области Лариса Барковская, депутат Гусевского окружного Совета депутатов Виктор Юрилин, первый заместитель директора школы-интерната «Андрея Первозванного морского кадетского корпуса» Мурадин Боташев и другие официальные лица.
«Сегодня вы произнесли слова клятвы и должны быть верны им всю свою жизнь, — обратился к кадетам Александр Китаев, — Перед вами всегда есть те на кого нужно ровняться».
33 юных кадета дали торжественную клятву перед лицом своих товарищей, родителей, воспитателей и педагогов Андрея Первозванного кадетского корпуса.
После церемонии произнесения клятвы был зачитан приказ по школе-интернату о присвоении очередных званий особо отличившимся кадетам.
В завершении кадеты и гости торжества возложили цветы к стелам в сквере Аллея Славы.
Сегодня состоялось торжественное посвящение в кадеты воспитанников гусевского кадетского корпуса
19 октября 2019, 18:44