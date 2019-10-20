Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Общество / Молодежь из Гусева примет участие в акции «ДоброПоезд»
Информационный сайт города Гусева

Молодежь из Гусева примет участие в акции «ДоброПоезд»

20 октября 2019, 14:54
Молодежь из Гусева примет участие в акции «ДоброПоезд»
Областная молодежная акция «ДоброПоезд» состоится в период с 2 по 6 декабря 2019 года и будет приурочена к национальному Дню добровольца.

Участники акции отправятся в экскурсионно-образовательную поездку в город Москву, где посетят культурные достопримечательности столицы, познакомятся с деятельностью добровольческих организаций Москвы.

Участниками конкурсного отбора на право участия в акции стали представители добровольческих объединений региона и волонтеры, осуществляющие индивидуальную добровольческую деятельность.

Всего на конкурс было представлено 6 индивидуальных заявок и 38 групповых заявок из 15 муниципальных образований Калининградской области.

Для успешного прохождения конкурсного отбора кандидатам на участие в акции необходимо было предоставить информацию о добровольческой деятельности объединения/добровольца, выполнить конкурсные задания, в числе которых съемка видеоролика о добром деле, проведение добровольческого урока, составление плана проведения «Дня добровольца», размещение в социальных сетях поста о своем желании принять участие в акции.

Результаты конкурсного отбора на участие в областной молодежной акции «ДоброПоезд"


Добровольческие организации/объединения
Название организации/объединенияРуководительКоличество набранных балловКоличество мест, предоставленных объединению для участия в поездке
МУК КМЦ г. БалтийскаШалагинова Ева Евгеньевна15,755
МБО ДО «ДДТ г. Полесска»Высоцкая Екатерина Егоровна15,755
Здоровое поколение, г. ЛадушкинИбрагимова Евгения Николаевна155
«Amber Volunteer», г. ЯнтарныйКапитанова Галина Николаевна155
Благотворительный центр «Верю в чудо»Лагутинская София Владимировна14,54
Подростково-молодежный клуб МАУ ГДК г. ГусеваДмитроченко Эльвира Алексеевна14,254
Актив проекта «Добробус»Землянский Михаил Вадимович14,254
«Велика любовь маленького сердца»
МАОУ СОШ № 50 г.Калининграда		Телегина Мария Сергеевна14,254
Добровольное объединение молодежи, г. ЧерняховскХаритонова Ирина Васильевна13,754
Клубное формирование «Волонтер», МБУК Мамоновский ДКБуловецкая Кристина Борисовна13,54
КРДООЮРС «Ятвягия»Бирюкова Екатерина Алексеевна13,54
Волонтеры Победы, г. ГусевДмитроченко Эльвира Алексеевна13,254
МЦ «Доброволец»Шанов Артем Дмитриевич134
Волонтерский отряд «Победа», г. БагратионовскМамонтова Виктория Сергеевна134
МБУ ЛГЦКДС, г. ЛадушкинБельтсон Зинаида Ивановна12,53
«Бюро добрых услуг», г. Светлый
Колледж мехатроники и пищевой индустрии		Семенова Валентина Викторовна12,53
Неманская Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»Бабенко Рима Александровна12,53
Волонтерский отряд «Вектор», МАОУ Свободненская СОШНасырова Светлана Сергеевна12,253
«Team VC», г. КалининградСарсенгалиев Дамир12,253
МАОУ СОШ № 28Тимошенко Екатерина Алексеевна11,752
«Городские волонтеры», г. ЧерняховскБорисова Юлия Васильевна11,752
«Энергия добра», МБОУ СОШ № 5 г.БалтийскаСтародубцева Лидия Никитична11,52
Волонтеры ДК БольшаковоЧукомина Дарья11,52
«ВЭД», г. НеманКомиссаренко Наталья Александровна11,252
Братства православных следопытовАнисимов Александр Сергеевич10,752
Волонтеры СОШ № 1 г.СветлогорскаСергеева Оксана Леонидовна10,752
«Добрые сердца», п.УшаковоВолкова Любовь Ивановна10,52
«Белый тигр»,
КФ ФГБОУ СПбГАУ г. Полесск		Бабишевич Андрей Владимирович10,252
Волонтеры Победы, г. КалининградПоддубная Екатерина Романовна9,752
СОШ № 2 г.НеманаБарсукова Алла Сергеевна9,752
Волонтеры Культуры, г. КалининградАксентий Ксения Валерьевна9,52
Волонтеры ПолесскаКуприн Максим Дмитриевич9,251
Волонтерский корпус КГТУСергеева Мария Викторовна91
МАОУ СОШ№ 2 г.СветлогоМазур Екатерина Алексеевна8,51
Волонтерский отряд «ТретьякOFF»Блышко Дарья Вадимовна7,751
МАОУ СОШ № 1г.НеманаГарбузова Мария Николаевна7,751
Волонтерский отряд «Экоюность», ПриморьеЛи Людмила Валерьевна5,750
Балтийскнет40
Индивидуальные заявки
ФИОКоличество набранных балловКоличество мест, предоставленных объединению для участия в поездке
Матвеева Дарья Денисовна13,51
Яркова-Шолмова Софья Константиновна9,251
Саенко Анастасия Павловна91
Будехина Анастасия Олеговна8,751
Евсигнеева Валерия Алексеевна4,750
Малышева Ксения Константиновна3,250
Глумова Анастасия ДмитриевнаПо итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»1
Танаева Виктория АндреевнаПо итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»1
Иванова Яна МихайловнаПо итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»1
Гречуха Витория АндреевнаПо итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»1
Захарян Лолита ЖаковнаПо итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»1
Другие новости по теме
В ГДК прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года добровольцаВ ГДК прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года добровольцаАктивная молодежь Гусева едет на экскурсию в МосквуАктивная молодежь Гусева едет на экскурсию в МосквуВолонтер — это звучит гордо: в Гусеве более 25 человек входят в состав «Волонтеров Победы»Волонтер — это звучит гордо: в Гусеве более 25 человек входят в состав «Волонтеров Победы»Конкурс на право участия в патриотической акции «Поезд Памяти 2011»Конкурс на право участия в патриотической акции «Поезд Памяти 2011»
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»