Молодежь из Гусева примет участие в акции «ДоброПоезд»

Участники акции отправятся в экскурсионно-образовательную поездку в город Москву, где посетят культурные достопримечательности столицы, познакомятся с деятельностью добровольческих организаций Москвы.
Участниками конкурсного отбора на право участия в акции стали представители добровольческих объединений региона и волонтеры, осуществляющие индивидуальную добровольческую деятельность.
Всего на конкурс было представлено 6 индивидуальных заявок и 38 групповых заявок из 15 муниципальных образований Калининградской области.
Для успешного прохождения конкурсного отбора кандидатам на участие в акции необходимо было предоставить информацию о добровольческой деятельности объединения/добровольца, выполнить конкурсные задания, в числе которых съемка видеоролика о добром деле, проведение добровольческого урока, составление плана проведения «Дня добровольца», размещение в социальных сетях поста о своем желании принять участие в акции.
Результаты конкурсного отбора на участие в областной молодежной акции «ДоброПоезд"
|Добровольческие организации/объединения
|Название организации/объединения
|Руководитель
|Количество набранных баллов
|Количество мест, предоставленных объединению для участия в поездке
|МУК КМЦ г. Балтийска
|Шалагинова Ева Евгеньевна
|15,75
|5
|МБО ДО «ДДТ г. Полесска»
|Высоцкая Екатерина Егоровна
|15,75
|5
|Здоровое поколение, г. Ладушкин
|Ибрагимова Евгения Николаевна
|15
|5
|«Amber Volunteer», г. Янтарный
|Капитанова Галина Николаевна
|15
|5
|Благотворительный центр «Верю в чудо»
|Лагутинская София Владимировна
|14,5
|4
|Подростково-молодежный клуб МАУ ГДК г. Гусева
|Дмитроченко Эльвира Алексеевна
|14,25
|4
|Актив проекта «Добробус»
|Землянский Михаил Вадимович
|14,25
|4
|«Велика любовь маленького сердца»
МАОУ СОШ № 50 г.Калининграда
|Телегина Мария Сергеевна
|14,25
|4
|Добровольное объединение молодежи, г. Черняховск
|Харитонова Ирина Васильевна
|13,75
|4
|Клубное формирование «Волонтер», МБУК Мамоновский ДК
|Буловецкая Кристина Борисовна
|13,5
|4
|КРДООЮРС «Ятвягия»
|Бирюкова Екатерина Алексеевна
|13,5
|4
|Волонтеры Победы, г. Гусев
|Дмитроченко Эльвира Алексеевна
|13,25
|4
|МЦ «Доброволец»
|Шанов Артем Дмитриевич
|13
|4
|Волонтерский отряд «Победа», г. Багратионовск
|Мамонтова Виктория Сергеевна
|13
|4
|МБУ ЛГЦКДС, г. Ладушкин
|Бельтсон Зинаида Ивановна
|12,5
|3
|«Бюро добрых услуг», г. Светлый
Колледж мехатроники и пищевой индустрии
|Семенова Валентина Викторовна
|12,5
|3
|Неманская Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»
|Бабенко Рима Александровна
|12,5
|3
|Волонтерский отряд «Вектор», МАОУ Свободненская СОШ
|Насырова Светлана Сергеевна
|12,25
|3
|«Team VC», г. Калининград
|Сарсенгалиев Дамир
|12,25
|3
|МАОУ СОШ № 28
|Тимошенко Екатерина Алексеевна
|11,75
|2
|«Городские волонтеры», г. Черняховск
|Борисова Юлия Васильевна
|11,75
|2
|«Энергия добра», МБОУ СОШ № 5 г.Балтийска
|Стародубцева Лидия Никитична
|11,5
|2
|Волонтеры ДК Большаково
|Чукомина Дарья
|11,5
|2
|«ВЭД», г. Неман
|Комиссаренко Наталья Александровна
|11,25
|2
|Братства православных следопытов
|Анисимов Александр Сергеевич
|10,75
|2
|Волонтеры СОШ № 1 г.Светлогорска
|Сергеева Оксана Леонидовна
|10,75
|2
|«Добрые сердца», п.Ушаково
|Волкова Любовь Ивановна
|10,5
|2
|«Белый тигр»,
КФ ФГБОУ СПбГАУ г. Полесск
|Бабишевич Андрей Владимирович
|10,25
|2
|Волонтеры Победы, г. Калининград
|Поддубная Екатерина Романовна
|9,75
|2
|СОШ № 2 г.Немана
|Барсукова Алла Сергеевна
|9,75
|2
|Волонтеры Культуры, г. Калининград
|Аксентий Ксения Валерьевна
|9,5
|2
|Волонтеры Полесска
|Куприн Максим Дмитриевич
|9,25
|1
|Волонтерский корпус КГТУ
|Сергеева Мария Викторовна
|9
|1
|МАОУ СОШ№ 2 г.Светлого
|Мазур Екатерина Алексеевна
|8,5
|1
|Волонтерский отряд «ТретьякOFF»
|Блышко Дарья Вадимовна
|7,75
|1
|МАОУ СОШ № 1г.Немана
|Гарбузова Мария Николаевна
|7,75
|1
|Волонтерский отряд «Экоюность», Приморье
|Ли Людмила Валерьевна
|5,75
|0
|Балтийск
|нет
|4
|0
|Индивидуальные заявки
|ФИО
|Количество набранных баллов
|Количество мест, предоставленных объединению для участия в поездке
|Матвеева Дарья Денисовна
|13,5
|1
|Яркова-Шолмова Софья Константиновна
|9,25
|1
|Саенко Анастасия Павловна
|9
|1
|Будехина Анастасия Олеговна
|8,75
|1
|Евсигнеева Валерия Алексеевна
|4,75
|0
|Малышева Ксения Константиновна
|3,25
|0
|Глумова Анастасия Дмитриевна
|По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»
|1
|Танаева Виктория Андреевна
|По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»
|1
|Иванова Яна Михайловна
|По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»
|1
|Гречуха Витория Андреевна
|По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»
|1
|Захарян Лолита Жаковна
|По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра»
|1