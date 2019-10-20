Молодежь из Гусева примет участие в акции «ДоброПоезд»

Результаты конкурсного отбора на участие в областной молодежной акции «ДоброПоезд"

Добровольческие организации/объединения Название организации/объединения Руководитель Количество набранных баллов Количество мест, предоставленных объединению для участия в поездке МУК КМЦ г. Балтийска Шалагинова Ева Евгеньевна 15,75 5 МБО ДО «ДДТ г. Полесска» Высоцкая Екатерина Егоровна 15,75 5 Здоровое поколение, г. Ладушкин Ибрагимова Евгения Николаевна 15 5 «Amber Volunteer», г. Янтарный Капитанова Галина Николаевна 15 5 Благотворительный центр «Верю в чудо» Лагутинская София Владимировна 14,5 4 Подростково-молодежный клуб МАУ ГДК г. Гусева Дмитроченко Эльвира Алексеевна 14,25 4 Актив проекта «Добробус» Землянский Михаил Вадимович 14,25 4 «Велика любовь маленького сердца»

МАОУ СОШ № 50 г.Калининграда Телегина Мария Сергеевна 14,25 4 Добровольное объединение молодежи, г. Черняховск Харитонова Ирина Васильевна 13,75 4 Клубное формирование «Волонтер», МБУК Мамоновский ДК Буловецкая Кристина Борисовна 13,5 4 КРДООЮРС «Ятвягия» Бирюкова Екатерина Алексеевна 13,5 4 Волонтеры Победы, г. Гусев Дмитроченко Эльвира Алексеевна 13,25 4 МЦ «Доброволец» Шанов Артем Дмитриевич 13 4 Волонтерский отряд «Победа», г. Багратионовск Мамонтова Виктория Сергеевна 13 4 МБУ ЛГЦКДС, г. Ладушкин Бельтсон Зинаида Ивановна 12,5 3 «Бюро добрых услуг», г. Светлый

Колледж мехатроники и пищевой индустрии Семенова Валентина Викторовна 12,5 3 Неманская Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» Бабенко Рима Александровна 12,5 3 Волонтерский отряд «Вектор», МАОУ Свободненская СОШ Насырова Светлана Сергеевна 12,25 3 «Team VC», г. Калининград Сарсенгалиев Дамир 12,25 3 МАОУ СОШ № 28 Тимошенко Екатерина Алексеевна 11,75 2 «Городские волонтеры», г. Черняховск Борисова Юлия Васильевна 11,75 2 «Энергия добра», МБОУ СОШ № 5 г.Балтийска Стародубцева Лидия Никитична 11,5 2 Волонтеры ДК Большаково Чукомина Дарья 11,5 2 «ВЭД», г. Неман Комиссаренко Наталья Александровна 11,25 2 Братства православных следопытов Анисимов Александр Сергеевич 10,75 2 Волонтеры СОШ № 1 г.Светлогорска Сергеева Оксана Леонидовна 10,75 2 «Добрые сердца», п.Ушаково Волкова Любовь Ивановна 10,5 2 «Белый тигр»,

КФ ФГБОУ СПбГАУ г. Полесск Бабишевич Андрей Владимирович 10,25 2 Волонтеры Победы, г. Калининград Поддубная Екатерина Романовна 9,75 2 СОШ № 2 г.Немана Барсукова Алла Сергеевна 9,75 2 Волонтеры Культуры, г. Калининград Аксентий Ксения Валерьевна 9,5 2 Волонтеры Полесска Куприн Максим Дмитриевич 9,25 1 Волонтерский корпус КГТУ Сергеева Мария Викторовна 9 1 МАОУ СОШ№ 2 г.Светлого Мазур Екатерина Алексеевна 8,5 1 Волонтерский отряд «ТретьякOFF» Блышко Дарья Вадимовна 7,75 1 МАОУ СОШ № 1г.Немана Гарбузова Мария Николаевна 7,75 1 Волонтерский отряд «Экоюность», Приморье Ли Людмила Валерьевна 5,75 0 Балтийск нет 4 0 Индивидуальные заявки ФИО Количество набранных баллов Количество мест, предоставленных объединению для участия в поездке Матвеева Дарья Денисовна 13,5 1 Яркова-Шолмова Софья Константиновна 9,25 1 Саенко Анастасия Павловна 9 1 Будехина Анастасия Олеговна 8,75 1 Евсигнеева Валерия Алексеевна 4,75 0 Малышева Ксения Константиновна 3,25 0 Глумова Анастасия Дмитриевна По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра» 1 Танаева Виктория Андреевна По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра» 1 Иванова Яна Михайловна По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра» 1 Гречуха Витория Андреевна По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра» 1 Захарян Лолита Жаковна По итогам победы команды в рамках конкурсных заданий регионального слета волонтеров «Пространство добра» 1

Областная молодежная акция «ДоброПоезд» состоится в период с 2 по 6 декабря 2019 года и будет приурочена к национальному Дню добровольца.Участники акции отправятся в экскурсионно-образовательную поездку в город Москву, где посетят культурные достопримечательности столицы, познакомятся с деятельностью добровольческих организаций Москвы.Участниками конкурсного отбора на право участия в акции стали представители добровольческих объединений региона и волонтеры, осуществляющие индивидуальную добровольческую деятельность.Всего на конкурс было представлено 6 индивидуальных заявок и 38 групповых заявок из 15 муниципальных образований Калининградской области.Для успешного прохождения конкурсного отбора кандидатам на участие в акции необходимо было предоставить информацию о добровольческой деятельности объединения/добровольца, выполнить конкурсные задания, в числе которых съемка видеоролика о добром деле, проведение добровольческого урока, составление плана проведения «Дня добровольца», размещение в социальных сетях поста о своем желании принять участие в акции.