24 октября арбитражный суд Калининградской области вынес решение по делу о мосте-долгострое, где истцом выступала компания ООО «МостДеталь», а ответчиком администрация гусевского городского округа.
Исходя из судебного акта, который размещён в электронной картотеке, первоначальный и встречный иски удовлетворены частично.
Городская администрация должна выплатить компании ООО «МостДеталь» задолженность в размере 7 229 211 рублей 81 копейка, из них основой долг по муниципальному контракту в размере 6 541 423 рублей и пени за нарушение сроков оплаты в размере 687 788 рублей 80 копеек. Также городская администрация должна возместить государственные пошлины в размере 51 783 рублей, расходы на экспертизу — 140 876 рублей и судебные расходы — 236 301 рублей. Общая сумма — 7 658 171 рублей 81 копейка.
По встречному иску компания ООО «МостДеталь» должна выплатить городской администрации штраф в размере 701 524 рубля 80 копеек и «Службе заказчика-застройщика» возмещение расходов на экспертизу в размере 25 072 рублей. Общая сумма — 726 596 рублей 80 копеек.
В итоге городская администрация должна будет выплатить компании ООО «МостДеталь» сумму в размере 6 956 647 рублей.
Решение областного арбитражного суда может быть обжаловано в месячный срок.
В городской администрации рассказали, что обжаловать решение суда не будут, но отметили, что скорее всего оно будет обжаловано компанией ООО «МостДеталь». В компании ООО «МостДеталь» ответили, что пока нет будет решения суда в полном объёме, они ничего прокомментировать не могут.
Стоить отметить, что достраивать мост в рамках первоначального контракта уже не будут, так как его срок давно закончился. Сначала сделают экспертизу конструкций и скорректируют проект, после будет проведена конкурсная процедура по поиску нового подрядчика, который и достроит мост.
Суд обязал городскую администрацию выплатить компании «МостДеталь» около 7 млн рублей
26 октября 2019, 15:09