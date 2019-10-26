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Информационный сайт города Гусева

Суд обязал городскую администрацию выплатить компании «МостДеталь» около 7 млн рублей

26 октября 2019, 15:09
Суд обязал городскую администрацию выплатить компании «МостДеталь» около 7 млн рублей
24 октября арбитражный суд Калининградской области вынес решение по делу о мосте-долгострое, где истцом выступала компания ООО «МостДеталь», а ответчиком администрация гусевского городского округа.

Исходя из судебного акта, который размещён в электронной картотеке, первоначальный и встречный иски удовлетворены частично.

Городская администрация должна выплатить компании ООО «МостДеталь» задолженность в размере 7 229 211 рублей 81 копейка, из них основой долг по муниципальному контракту в размере 6 541 423 рублей и пени за нарушение сроков оплаты в размере 687 788 рублей 80 копеек. Также городская администрация должна возместить государственные пошлины в размере 51 783 рублей, расходы на экспертизу — 140 876 рублей и судебные расходы — 236 301 рублей. Общая сумма — 7 658 171 рублей 81 копейка.

По встречному иску компания ООО «МостДеталь» должна выплатить городской администрации штраф в размере 701 524 рубля 80 копеек и «Службе заказчика-застройщика» возмещение расходов на экспертизу в размере 25 072 рублей. Общая сумма — 726 596 рублей 80 копеек.

В итоге городская администрация должна будет выплатить компании ООО «МостДеталь» сумму в размере 6 956 647 рублей.

Решение областного арбитражного суда может быть обжаловано в месячный срок.

В городской администрации рассказали, что обжаловать решение суда не будут, но отметили, что скорее всего оно будет обжаловано компанией ООО «МостДеталь». В компании ООО «МостДеталь» ответили, что пока нет будет решения суда в полном объёме, они ничего прокомментировать не могут.

Стоить отметить, что достраивать мост в рамках первоначального контракта уже не будут, так как его срок давно закончился. Сначала сделают экспертизу конструкций и скорректируют проект, после будет проведена конкурсная процедура по поиску нового подрядчика, который и достроит мост.
мост суд
706 просмотров15 комментариев
0 голосов
З
# 1Знающий
С учетом того, что администрация хотела взыскать 20 лимонов а получила 700 тысяч, то юристу администрации нужно застрелится.
Сегодня, 15:13   ЦитироватьОтветить
140
Г
# 2Горожанин
может наша прокуратура взыщет все штрафы, судебные расходы и оплату различных экспертиз с чиновников решивших остановить строительство и перестать платить ?
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить
170
О
# 3Остервенелая выхухоль
Офигеть😳😳😳
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить
10
М
# 4Мимо проходил
Цитата: Знающий
С учетом того, что администрация хотела взыскать 20 лимонов а получила 700 тысяч, то юристу администрации нужно застрелится.
И заметьте, это у нас в регионе суд был, следующий в Петербурге, администрацию порвут окончательно.
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить
70
О
# 5Остервенелая выхухоль
Цитата: Знающий
С учетом того, что администрация хотела взыскать 20 лимонов а получила 700 тысяч, то юристу администрации нужно застрелится.
smile smile да, точно)
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить
11
Г
# 6Гость Гость
Пусть всю эту сумму раскидают на их зарплаты и оплачивают со своего кармана, а не с кармана налогоплательщиков. 
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить
150
Г
# 7Гусев
Так пускай Грезев крузака продаёт и отдаёт деньги. Почему народные деньги из бюджета должны идти на уплату штрафов чиновников. Китаев бил в грудь на встречах что администрация права, опять наврал! 
Сегодня, 15:37   ЦитироватьОтветить
230
Г
# 8Гость Гость
Цитата: Гусев
Так пускай Грезев крузака продаёт и отдаёт деньги. Почему народные деньги из бюджета должны идти на уплату штрафов чиновников. Китаев бил в грудь на встречах что администрация права, опять наврал! 
Не наговаривайте на Эдуарда Николаевича. Он очень грамотный и сильный специалист. И в сложившейся ситуации виноват Михайлов.
Сегодня, 15:52   ЦитироватьОтветить
27
Ю
# 9Юстас
Нет, виноват именно Пудель. Это он осуществлял строительный контроль за подрядчиком, это он убедил Михайлова, что подрядчик не выполнил работы за которые тот требовал оплаты, это он кричал администрация суд выиграет. Вот вам и результат. 
Сегодня, 16:17   ЦитироватьОтветить
160
М
# 10Михайлов
Юстас,
Г...он бородатый. Внимательно почитай результативную часть. Подрядчик оставил по суду администрации в качестве обеспечения 7 млн, которые должен был забрать.  Счет  0:0 ни кто ни кому не должен. Получается работы на сумму 6,5 млн подрядчику не оплатят. Подрядчик хотел нелегально забрать 2 млн, а оставил 6,5 млн. 
Сегодня, 16:51   ЦитироватьОтветить
34
Ю
# 11Юрист
Про обеспечение контракта в решении ничего не сказано. Присудили оплатить выполненые работы на 7 млн. Как только решение вступит в сили так чиновникам придется вернуть и обеспечение.
Сегодня, 17:11   ЦитироватьОтветить
62
Г
# 12Гость Александр
НиОрганами отдадут не впервой.
Сегодня, 19:02   ЦитироватьОтветить
00
6
# 13666
Да здравствует наш самый гуманный и справедливый суд в мире!
Сегодня, 19:39   ЦитироватьОтветить
00
в
# 14вопрос
Пудель, это кто?

Грамотный и знающий специалист был только Мезенцев, а остальным всем учиться учиться и ещё раз учиться и особенно Грезеву уж коль он нечаянно попал на этот пост. По всем ляпам в городе, жителям видно какие "грамотные специалисты" руководят в нём.50
Сегодня, 19:58   ЦитироватьОтветить
41
у
# 15у
не сговорились с компанией? Просто откат не получили,и понеслось гонение. ГРЕШНИЧКИ с КРАСНОГО ЗДАНИЯ УЛЬЯНОВЫХ 8
Сегодня, 20:14   ЦитироватьОтветить
10
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