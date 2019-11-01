В январе следующего года Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»

Главы городских округов рассказывали главе региона и коллегам о том, какие мероприятия реализуются уже и будут реализовываться на территории их муниципалитетов.
В частности, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев сообщил, что на территории нашего муниципалитета расположены девять военно-мемориальных объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, внесённых в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Прежде всего, это памятник Герою Советского Союза гвардии капитану Сергею Ивановичу Гусеву, который расположен в центре города. Памятный камень в честь войск, штурмовавших Гумбиннен, что на привокзальной площади. Кстати, в сентябре этого года на этом монументе была заменена мемориальная доска, на которой появились все 12 воинских соединений, которым приказом Верховного главнокомандующего было присвоено звание Гумбинненский. Кроме того на территории муниципалитета есть семь воинских захоронений.
«В соответствии с постановлением администрации МО „Гусевский городской округ“ от 22 февраля 2018 года № 161 памятники и братские могилы Великой Отечественной войны муниципалитета закреплены за общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры и территориальными отделами округа», — отметил глава администрации.
По словам Александра Китаева все памятники находятся в удовлетворительном состоянии, но в настоящее время разработана сметная документация, которая находится на проверке, на обустройство уличного освещения возле этих объектов.
Кроме того глава администрации сообщил, что на территории округа находятся 5 объектов, которые не включены в реестр. Это памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, памятный знак на месте смертельного ранения Сергея Гусева, памятник на месте смертельного ранения Героя Советского Союза Юрия Малахова, бюст С. И. Гусева, что на ул. Ю. Смирнова, 20 и одиночное воинское захоронение неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
«Эти объекты также находятся в удовлетворительном состоянии и содержатся за бюджетный счет», — отметил Александр Китаев.
Из доклада главы администрации Гусевского городского округа коллеги и губернатор узнали, что в округе проведена паспортизация всех воинских захоронений Великой Отечественной войны. Завершена сверка фамилий погибших воинов, которая проводилась с помощью сайта ОБД Мемориал, рекомендованного Военно-мемориальной службой Балтийского Флота.
Службой по охране памятников согласованы фамилии более 4000 увековеченных погибших воинов, в том числе вновь выявленные за последние 5 лет более 1 000 фамилий. Ежегодно на основании обращений родственников погибших формируется список воинов, фамилии которых увековечиваются к 9 мая на братских захоронениях округа. В настоящее время — 3 обращения, информация будет проверена, согласована и фамилии будут нанесены на мемориальные плиты до 1 мая 2020 года.
Также постоянно ведется работа по актуализации учетных карточек захоронений Великой Отечественной войны.
Рассказал Александр Китаев и о том, что в 2018 году ко Дню Победы из Москвы и Калининграда доставлены частички Вечного огня с могилы Неизвестного солдата и Памятника 1200 гвардейцам, и на Братской могиле советских воинов в Гусеве, где захоронен Герой Советского Союза С. И. Гусев, был зажжен Вечный огонь, который функционирует постоянно.
«А вот три чаши на братских захоронениях в поселках: Ольховатка, Фурманово, Майское зажигаются 9 мая от газового баллона», — рассказал глава администрации.
Что же касается подготовки празднования 75-летия Победы советского народа над фашистскими захватчиками, то уже создана рабочая группа и наряду с региональным планом утвержден муниципальный план, включающий в себя мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурно-массовые мероприятия, мероприятия по сохранению и благоустройству воинских захоронений мемориальных комплексов.
«В январе следующего года Гусевский городской округ примет региональную эстафету „Дорогами Победы“, открыв тем самым цикл мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, — рассказывает глава администрации. — В настоящее время подписано распоряжение по организации и проведению эстафеты в период с 17 по 21 января 2020 года. Это и спортивные мероприятия, и молодежные акции, и открытие выставки в Гусевском музее, и встречи с ветеранами, и квест-игры, и открытые уроки в учебных заведениях».
Конечно же пройдет уникальный 33 легкоатлетический пробег Ольховатка–Гусев, посвященный штурму Гумбиннена. Ежегодно более 100 легкоатлетов из Калининградской области, преодолевая дистанцию более 12 км, отдают дань памяти и уважения людям, которые, не боясь лютых морозов, проявляя смелость, терпение и стойкость, шаг за шагом завоевывали победу.
Закончив свое выступление, Александр Китаев пригласил Антона Алиханова и коллег принять участие в региональной эстафете на территории Гусевского городского округа.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»