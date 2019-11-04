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Информационный сайт города Гусева

Голубой и пешеходный мосты Гумбиннена

4 ноября 2019, 12:33
Голубой мост. Фотография 1936 года Голубой мост. Фотография 1936 года.
Кроме Королевского или большого моста в Гумбиннене был еще Голубой мост (Blaue Brucke). Он располагался на на Меельбекштрассе. Сейчас это улица Школьная. Точный информации о том, когда был построен этот мост, нет.

Голубой мост
Голубой мост.

Голубой мост. Фотография 1905 года
Голубой мост. Фотография 1905 года.

Голубой мост. Фотография 1920 года
Голубой мост. Фотография 1920 года.

Голубой мост. Фотография 1925 года
Голубой мост. Фотография 1925 года

В 1945 году голубой мост был полностью разрушен Немецкими войсками. После окончания Второй мировой войны на его месте был построен деревянный мост, а немного позднее каменный.

Голубой мост. Фотография 1944 года
Голубой мост. Фотография 1944 года.

В 2014 году мост на улице Школьной был капитально реконструирован, после чего его можно считать одним из красивейших в Калининградской области. Длина моста составляет 66 метров, а ширина с тротуарами — 14,5 метров.

Ещё в Гумбиннене был пешеходный мост. Его называли мостом Карла Брандта, в честь основателя крупной городской компании, которая его построила.

Мост Карла Брандта
Мост Карла Брандта.

Мост Карла Брандта. 1928 год
Мост Карла Брандта. 1928 год.

Мост Карла Брандта. 1936 год
Мост Карла Брандта. 1936 год.

Мост Карла Брандта. 1936 год
Мост Карла Брандта. 1936 год.

Мост был взорван в 1945 году, как и все мосты Гумбиннена. Сейчас от него остались только опоры по берегам.

В качестве бонуса ниже фотография моста, который был построен советскими солдатами в январе 1945 года при штурме Гумбиннена. Этот мост располагался рядом с заводом Микродвигатель. После войны он довольно продолжительное время использовался местными жителями.

Мост рядом с заводом Микродвигатель
Мост рядом с заводом Микродвигатель.

Владимир Летягин
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