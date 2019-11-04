Голубой и пешеходный мосты Гумбиннена

Голубой мост.
Голубой мост. Фотография 1905 года.
Голубой мост. Фотография 1920 года.
Голубой мост. Фотография 1925 года
В 1945 году голубой мост был полностью разрушен Немецкими войсками. После окончания Второй мировой войны на его месте был построен деревянный мост, а немного позднее каменный.
Голубой мост. Фотография 1944 года.
В 2014 году мост на улице Школьной был капитально реконструирован, после чего его можно считать одним из красивейших в Калининградской области. Длина моста составляет 66 метров, а ширина с тротуарами — 14,5 метров.
Ещё в Гумбиннене был пешеходный мост. Его называли мостом Карла Брандта, в честь основателя крупной городской компании, которая его построила.
Мост Карла Брандта.
Мост Карла Брандта. 1928 год.
Мост Карла Брандта. 1936 год.
Мост Карла Брандта. 1936 год.
Мост был взорван в 1945 году, как и все мосты Гумбиннена. Сейчас от него остались только опоры по берегам.
В качестве бонуса ниже фотография моста, который был построен советскими солдатами в январе 1945 года при штурме Гумбиннена. Этот мост располагался рядом с заводом Микродвигатель. После войны он довольно продолжительное время использовался местными жителями.
Мост рядом с заводом Микродвигатель.
Владимир Летягин