1 ноября в Городском доме культуры поздравляли с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ведущий консультант отдела развития животноводства Виктория Ерофеева вручила труженикам агропромышленного комплекса ведомственные награды Министерства сельского хозяйства Калининградской области за высокий профессионализм, любовь и преданность избранному делу.
Благодарственные письма главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева работникам сельского хозяйства передал заместитель главы Алексей Родин. Поздравления и слова благодарности за нелегкий и жизненно необходимый всем труд выразили заместитель главы Людмила Томина, заместитель председателя Окружного Совета депутатов Владимир Логвинович, начальник отдела сельского хозяйства Людмила Бородачева, управляющая дополнительным офисом АО «Россельхозбанк» Лариса Костенко.
Для гостей мероприятия прозвучали музыкальные подарки.
Фотографии можно посмотреть в фотоальбоме группы городской администрации.
В Городском ДК чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
5 ноября 2019, 10:30