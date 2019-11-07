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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеход на переход!»

7 ноября 2019, 18:07
В Гусеве за прошедшие сутки к административной ответственности за переход проезжей части с нарушением Правил дорожного движения привлечено 4 человека. Об этом рассказывает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Полицейские призывают пешеходов не нарушать правила дорожного движения и переходить проезжую часть в установленном месте. Стоит отметить, что в основном нарушают правила перехода проезжей части пожилые люди. Сотрудники ГИБДД разъясняли ПДД пешеходам, вручали им памятки и световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения! Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
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д
# 1друг
не смешите утром машины мчатся как в ад успевай отскакивать не соблюдая правил ну и где ж ваши работники по утрам когда все идут в школу и на работу возле пятого сада постойте
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