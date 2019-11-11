В посёлке Майское установили информационный стенд о судьбе младшего унтер-офицера Александра Виленкина

Сегодня, в 101-ую дату со дня окончания Первой мировой войны, в поселке Майское Гусевского городского округа состоялась установка информационного стенда о судьбе и подвиге младшего унтер-офицера 1-го гусарского Сумского полка Александра Абрамовича Виленкина.
Альберт Адылов, член Общественной палаты Калининградской области, сотрудник Центра военно-мемориальных исследований Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта: «Делается это для того, чтобы мы, и, в особенности, подрастающее поколение понимали, какой ценой досталась свобода земли, на которой мы живем (…). Первая мировая война для Гусевского городского округа событие, можно сказать, близкое. Захоронения этой войны, памятники этой войны окружают вас со всех сторон. И на этом стенде вы сможете прочитать информацию о еще одном герое, чтобы помнить, чтобы гордиться».
Почтить память павших в Первую мировую войну пришли представители администрации, учащиеся школы-интерната «Андрея Первозванного морской кадетский корпус», юнармейцы, члены Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, школьники, жители. Гирлянду к воинскому захоронению под ружейные залпы возложили воины Гусевского гарнизона.
Александр Виленкин погиб не в Восточной Пруссии, но патриотические мероприятия проходили именно здесь, в Гусевском городском округе Калининградской области, поскольку сохранение военно-исторической памяти Первой мировой войны является общей инициативой Общественной палаты РФ Калининградской области, Совета по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, Центра военно-мемориальных исследований Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, местных властей, волонтеров Победы и всех неравнодушных граждан.
Подполковник Михаил Урюпин, заместитель начальника Филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде по учебной и научной работе: «После выступления Президента Российской Федерации, когда он отвечал на вопросы студентов БФУ им. Канта (почему они и участвуют в этом проекте), как он относится к тому, чтобы увековечить память 100-летия начала Первой мировой войны, Владимир Владимирович тогда сказал, что это великая забытая нами война, и следует как минимум пять лет вести активную работу по увековечиванию памяти всех погибших в Первой мировой войне, продолжать ее, и не делить погибших и захороненных в одних могилах. Нужно привести в порядок захоронения и отдать должное всем погибшим в те времена, независимо от того, на какой стороне они воевали. И вот тогда был создан Совет по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Установили памятник в Калининграде, в Гусеве, стали проводить реконструкцию Гумбинненское сражение».
В Гусевском городском округе, на территории которого 20 августа 2014 года разыгралось Гумбинненское сражение, большое внимание уделяется сохранению исторической памяти о событиях Первой мировой войны. Людмила Томина, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ»: «В течение последних лет ведется кропотливая работа по восстановлению исторической справедливости. В Гусевском городском округе открыт памятник „Штыковая атака“, посвященный событиям Первой мировой войны, действует храм-памятник погибшим, есть скульптура Шемякина, посвященная войне, изменившей ход истории, и сейчас ведется реконструкция центральной площади, также под эгидой этих событий».
Стенд установлен в рамках проекта «Дороги русского солдата», реализуемого в Калининградской области Балтийским федеральным университетом имени Канта. Организатор — Общественная палата Калининградской области.
В посёлке Майское установили информационный стенд о судьбе младшего унтер-офицера Александра Виленкина
11 ноября 2019, 17:16