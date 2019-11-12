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Информационный сайт города Гусева

16 ноября в Гусевском храме будет совершено освящение предела в честь великомученика Георгия Победоносца

12 ноября 2019, 09:21
16 ноября в Гусевском храме будет совершено освящение предела в честь великомученика Георгия Победоносца
16 ноября в храме Всех Святых будет совершено освящение предела в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом на своей странице рассказал протоиерей Георгий Матвеев.

Чин освящения проведет епископ Черняховский и Славский Николай. Начало богослужения в 9:00.

Напомним, что икону Великомученика Георгия Победоносца подарил Гусевскому храму Николай Цуканов. Она написана в стиле невьянской иконописи.
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