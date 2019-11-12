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Информационный сайт города Гусева

16 ноября в Гусевском храме будет совершено освящение придела в честь великомученика Георгия Победоносца

12 ноября 2019, 09:21
16 ноября в Гусевском храме будет совершено освящение придела в честь великомученика Георгия Победоносца
16 ноября в храме Всех Святых будет совершено освящение придела в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом на своей странице рассказал протоиерей Георгий Матвеев.

Чин освящения проведет епископ Черняховский и Славский Николай. Начало богослужения в 9:00.

Напомним, что икону Великомученика Георгия Победоносца подарил Гусевскому храму Николай Цуканов. Она написана в стиле невьянской иконописи.
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Н
# 1Неон
Может, всё-таки, Придел?!
Сегодня, 12:40   ЦитироватьОтветить
10
П
# 2Протуберанец
Неон,
Ваша правда...
Приде́л — либо специально выделенная часть основного здания храма, либо пристройка (обычно с южной или северной стороны) для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений.
Эти дополнительные компартименты могут иметь различные формы и по-разному распределяться в пространстве храма, усложняя его структуру и иногда превращая его в целый комплекс.[1] [2]
Приделы или пареклесии или капеллы устраиваются, в частности, для установки в храме дополнительного престола (престолов), чтобы в один день в одном храме можно было совершать более одной литургии, так как в православной церкви принято совершать не более одной литургии в один день на одном престоле.
Малый придел, отделённый от главного храма стеною назывался Застенок.



Сегодня, 13:01   ЦитироватьОтветить
00
A
# 3Admin
Исправил. Приношу извинения
Сегодня, 14:50   ЦитироватьОтветить
00
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