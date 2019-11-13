Гусевский храм выиграл президентский грант на реализацию проекта «Материнство»

По итогам второго конкурса «Президентских грантов — 2019» в числе победителей проект Храма Всех Святых города Гусева, настоятелем которого является председатель комиссии по вопросам семьи Калининградской митрополии протоиерей Георгий Матвеев.
Размер гранта составляет 499 801 рублей. Общая сумма расходов, которая запланирована на реализацию проекта, — 656 246 рублей.
В ноябре началась реализация проекта «Материнство — высокое призвание женщины: повышение качества психологического доабортного консультирования в Калининградской области».
Проект нацелен на организацию системы работы по духовно-нравственному и психологическому сопровождению специалистов-психологов, работающих с кризисным материнством для повышения качества психологического доабортного консультирования на территории Калининградской области.
В рамках проекта для психологов доабортного направления женских консультаций области будут проведены: мероприятия по укреплению социального иммунитета на основе традиционных ценностей семьи, материнства, отцовства и детства; обучающие мероприятия на основе современных достижений в области психологии материнства, психологии семьи, кризисного консультирования.
Психологам будет оказана помощь в формировании новых профессиональных компетенций. Специалисты объединятся в команду единомышленников, работающих в одной парадигме, мотивированных на создание устойчивой и целостной системы доабортной помощи.
Партнерами проекта выступают Министерство здравоохранения Калининградской области, Региональный перинатальный центр Калининградской области, Епархиальная комиссия по вопросам семьи, защите материнства и детства Калининградской митрополии, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Калининградской Епархии Русской Православной Церкви.
Справочно:
По данным Фонда президентских грантов из 9 073 проектов-участников конкурса, в список победителей второго конкурса вошло 2128 проектов из всех регионов страны. Проект Храма Всех Святых г. Гусева стал одним из 21 проекта-победителя из Калининградской области.
Гусевский храм выиграл президентский грант на реализацию проекта «Материнство»
13 ноября 2019, 10:48