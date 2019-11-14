Подростково-молодёжный клуб провёл «ДоброУрок», приуроченный к Международному дню слепых 14 ноября 2019, 10:54

13 ноября Подростково-молодёжный клуб провёл «ДоброУрок», приуроченный к Международному дню слепых.



На встрече поговорили об истории возникновения и развитии средств, помогающих слепым и слабовидящим людям приспособиться к жизни. Обсудили интересные истории успешных проектов для слепых людей, таких как Театр «Внутреннее зрение», где играют только слепые и слабовидящие актеры, или ресторан «В темноте», где все официанты незрячие, а в зале царит полная тьма. Так же рассказали об акции «Белая трость», что проходит 15 октября.



Члены Гусевской местной организации Всероссийского общества слепых, во главе с Андреевой Ольгой Ивановной, показали ребятам книги с текстами Брайля, приспособления для письма и много других интересных вещей, с которыми обычные люди сталкиваются редко. Так же показали вязаные поделки и оригами, сделанные слабовидящими жителями нашего города.



Ребятам, пришедшим на встречу, представилась возможность поставить себя на место слепых людей: с завязанными глазами они попробовали рисовать и складывать самолетики. Стоит отметить, что получалось очень даже не плохо, но все-таки это было не просто.



Во время урока волонтеры раздали всем присутствующим буклеты с информацией о Международном дне слепых, акции Белая трость, а также о Гусевской местной организации ВОС.



Закончилась встреча выступлением вокального ансамбля «Радуга», вокалистами которого являются наши гости — члены общества слепых. Душевное пение под гармошку стало замечательным завершением урока!