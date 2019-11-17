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Викторов Григорий Петрович — погибший под Гумбинненом в декабре 1944 года

17 ноября 2019, 16:40
Викторов Григорий Петрович Викторов Григорий Петрович.
В Братской могиле в посёлка Ольховатка похоронен Герой Советского Союза Викторов Григорий Петрович. Недавно исполнилось 100 лет со дня его рождения. Он родился 14 ноября 1919 года.

Григорий Петрович родился в Смоленской области в небольшой деревеньке Алтуховка. Закончил 7 классов в деревне Богородицкое, после чего работал токарем на заводе.

Мемориальная плита Викторову Григорию Петровичу. Июнь 2013
Мемориальная плита Викторову Григорию Петровичу. Июнь 2013.

В 1940 году Григорий Петрович был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и направлен в Чугуевское авиационное училище, которое закончил с успехом.

В 1942 году Григорий Петрович был направлен на фронт, где летал на ПО-2. В 1944 году переучился для полетов на штурмовике ИЛ-2, после чего был направлен в 74-й штурмовой Гвардейский авиаполк, который входил в состав 1-й армии Военно-воздушных сил СССР. Эта армия воевала в составе 3-го Белорусского фронта, который наступал в Восточной Пруссии.

8 декабря 1944 года самолет Григория Петровича не вернулся из боевого вылета в районе посёлка Вальтеркемен (Ольховатка).

Викторов Григорий Петрович был похоронен в Братской могиле рядом с посёлком. В честь него названа улица в деревне Богородицкое, где раньше была школа, в которой он учился.

Владимир Летягин
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# 1Анатолий Фесенко
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"Журнал боевых действий 1 гв. шад"  на сайте Память народа, стр. 82-83 - 
Если кто-то интересуется подробностями гибели ГСС гв. ст.л-т Викторова Г.П., можно познакомиться с первоисточником.

Вчера, 19:47   ЦитироватьОтветить
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