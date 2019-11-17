Викторов Григорий Петрович — погибший под Гумбинненом в декабре 1944 года

Григорий Петрович родился в Смоленской области в небольшой деревеньке Алтуховка. Закончил 7 классов в деревне Богородицкое, после чего работал токарем на заводе.
Мемориальная плита Викторову Григорию Петровичу. Июнь 2013.
В 1940 году Григорий Петрович был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и направлен в Чугуевское авиационное училище, которое закончил с успехом.
В 1942 году Григорий Петрович был направлен на фронт, где летал на ПО-2. В 1944 году переучился для полетов на штурмовике ИЛ-2, после чего был направлен в 74-й штурмовой Гвардейский авиаполк, который входил в состав 1-й армии Военно-воздушных сил СССР. Эта армия воевала в составе 3-го Белорусского фронта, который наступал в Восточной Пруссии.
8 декабря 1944 года самолет Григория Петровича не вернулся из боевого вылета в районе посёлка Вальтеркемен (Ольховатка).
Викторов Григорий Петрович был похоронен в Братской могиле рядом с посёлком. В честь него названа улица в деревне Богородицкое, где раньше была школа, в которой он учился.
Владимир Летягин