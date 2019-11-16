В гусевском храме Всех Святых освящен придел Георгия Победоносца

16 ноября в Гусевском храме-памятнике Всех Святых было совершено освящение придела Георгия Победоносца. Освящение престола и божественную литургию совершил епископ Черняховский и Славский Николай в сослужении секретаря епархии протоиерея Сергия Алексиевича, настоятеля храма протоиерея Георгия Матвеева, руководителя епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями иерея Сергия Евтягина и клирика храма Всех Святых протоиерея Андрея Марзаева. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.
На богослужении собрались многочисленные прихожане, а также воспитанники гусевского филиала Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного, которых окормляет приход Всехсвятского храма.
Обращаясь к пастве, владыка Николай отметил связь, которая прослеживается между сегодняшним событием и празднованием освящения храма великомученика Георгия в Лидде, отмечающимся в этот день. Храм великомученика Георгия в Лидде, построенный в 6 веке, сегодня находится на территории Израиля. Много раз за историю храма его разрушали и восстанавливали. Последний и самый большой вклад в спасение церкви-гробницы святого Георгия Победоносца сделало правительство Российской империи и весь православный народ Руси. Высочайшим повелением императора Александра ІІ на благое дело восстановления храма были пожертвована огромная для того времени сумма. Реставрированную церковь освятили 16 ноября 1872 года. Эта дата совпала с тем числом, когда в ее стенах совершился первый чин освящения при святом равноапостольном царе Константине. Храм до сих пор хранит гробницу великомученика и частицу его мощей.
Сегодняшнее освящение придела Георгия Победоносца в Гусеве тоже стало возможным благодаря поддержке властей страны в лице Президента России В. В. Путина и трудам главного ктитора храма Всех Святых, бывшего губернатора Калининградской области, ныне полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, Н. Н. Цуканова. Николай Николаевич, присутствовавший в этот день со своей семьей на богослужении, рассказал о том, как 20 лет назад, тогда еще митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, приехавший освящать храм Успения, сказал, что для города нужен большой храм, так как первый православный храм Гусева не вмещал всех желающих помолиться.
И было принято решение строить храм в центре города на берегу реки Писсы, где ранее стояла первая кирха Гумбиннена, уничтоженная во время войны. В год, когда страна готовились к празднованию победы русского воинства в 1812 году, был создан оргкомитет по строительству, в который вошел Н. Н. Цуканов. Участие в этом принимал и Президент Российской Федерации. Так как Калининградская область, это единственное в России место, где проходили битвы Первой Мировой войны и есть захоронения погибших воинов, то Президент дал поручение построить храм, посвященный памяти павших героев. 31 июля 2010 года епископом Балтийским Серафимом был освящен закладной камень, с которого началась история строительства храма Всех Святых, а шесть лет спустя здесь уже возносились молитвы о «вождях и воинах, за Веру, Царя и Отечество, в годы Великой Войны живот свой положивших».
Стараниями Н. Н. Цуканова придел украсился иконой Георгия Победоносца, которую специально для гусевского храма изготовили мастера знаменитой Невьянской иконописной школы, с первой половины XVIII века существовавшей на горнозаводском Урале. Кроме того, в дар гусевцам была передана частица мощей Георгия Победоносца, помещенная в этой иконе.
Николай Николаевич вручил владыке Николаю свидетельство о том, что это подлинные мощи, переданные приходом Казанского храма г. Рыбинска Рыбинской епархии Русской Православной Церкви. Так же им был передан уникальный документ с личными подписями Президента страны В. В. Путина и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, утвердившими текст памятной доски для установки в храм. Когда-нибудь эти документы станут первыми экспонатами для музея, который будет создан в храме Всех Святых.
После крестного хода вокруг храма епископ Николай торжественно открыл памятную доску, которая увековечила все этапы строительства храма-памятника.
В Гусеве продолжается реконструкция площади рядом с храмом. И со временем откроется панорама с храмом в центре, как и положено во всех русских городах. Как сказал владыка Николай: «В центре русского города должен стоять русский храм. В каждом городе должен быть храм как дом Божий, в который приходят люди. Если в нем будет звучать молитва, то Господь благословит это место, сам храм, этот город и всех людей этого города».