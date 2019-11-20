Гусев примет участие во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды

18 ноября под председательством главы администрации Гусевского городского округа А. А. Китаева прошло заседание общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципалитета. На совещании присутствовали: А. П. Гнездилов — глава МО «Гусевский городской округ» — председатель окружного Совета депутатов, М. Э. Аверьянов — и. о. заместителя главы администрации, заместитель председателя комиссии, С. Г. Каюков — главный редактор газеты «За доблестный труд», В. И. Коляго — председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, Д. В. Охрименко — начальник управления архитектурыи градостроения администрации, Е. Ю. Алимова — начальник отдела муниципального имущества, С. Ю. Зорин — начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский», майор полиции, И. И. Ольшанский — начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, О. И. Андреева — член Совета, председатель Гусевской местной организации Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и В. Г. Логвинович — председатель Гусевского районного отделения Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».Глава администрации Гусевского городского округа А. А. Китаев проинформировал участников совещания об участии города Гусева Калининградской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сообщил, что голосование по выбору одной из предложенных территорий будет осуществляться путём размещения бланков голосований в торговых сетях, учебных заведениях, а также в многофункциональном центре города Гусева и в социальных сетях. Приём заявок будет вестись в течение 10 дней.Главный редактор газеты «За доблестный труд» С. Г. Каюков озвучил две общественные территории для участия в голосовании. «Город встречает гостей» (Привокзальная площадь) и «Центральный сквер» (ул. Ульяновых).На совещании было принято решение: с 18 ноября 2019 года опубликовать информацию о начале голосования по выбору одной из предложенных общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также разместить бланки голосования в торговых сетях, учебных заведениях, а также в МФЦ города Гусева и социальных сетях.