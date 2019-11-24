Нормандия-Неман над Гумбинненом

16 января 1945 года Герой Советского Союза Жак Андре сбил в районе Гумбинена четыре немецких истребителя. Несколько самолетов противника в небе над Пруссией сбил Марсель Альбер, после чего также был удостоен звания Героя Советского Союза. Отличился в боях над Гумбиненом ещё один Герой Советского Союза Ролан де ля Пуап, который с 16 по 26 октября 1944 года сбил несколько немецких самолетов.
Командир авиаполка Пьер Пуйяд и летчики: Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап и Жозеф Риссо. 1944 год Восточная Пруссия.
Всего в небе Восточной Пруссии авиаполк Нормандия-Неман сбил 67 немецких самолетов, проведя при этом 1300 боевых вылетов, часть из которых проходила в небе над Гумбинненом.
Хотелось бы, чтобы деятельность легендарного авиаполка Нормандия-Неман была отмечена каким-нибудь памятным знаком в нашем городе.
Владимир Летягин