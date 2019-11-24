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Информационный сайт города Гусева

Нормандия-Неман над Гумбинненом

24 ноября 2019, 14:31
Лётчики авиаполка Нормандия-Неман в Восточной Пруссии Лётчики авиаполка Нормандия-Неман в Восточной Пруссии.
О боевых действиях знаменитого авиационного полка Нормандия-Неман здесь на сайте уже рассказывалось, однако тема эта очень интересна по той причине, что именно в небе над Гумбинненом летчики полка показали великолепные боевые качества.

16 января 1945 года Герой Советского Союза Жак Андре сбил в районе Гумбинена четыре немецких истребителя. Несколько самолетов противника в небе над Пруссией сбил Марсель Альбер, после чего также был удостоен звания Героя Советского Союза. Отличился в боях над Гумбиненом ещё один Герой Советского Союза Ролан де ля Пуап, который с 16 по 26 октября 1944 года сбил несколько немецких самолетов.

Командир авиаполка Пьер Пуйяд и летчики: Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап и Жозеф Риссо. 1944 год Восточная Пруссия
Командир авиаполка Пьер Пуйяд и летчики: Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап и Жозеф Риссо. 1944 год Восточная Пруссия.

Всего в небе Восточной Пруссии авиаполк Нормандия-Неман сбил 67 немецких самолетов, проведя при этом 1300 боевых вылетов, часть из которых проходила в небе над Гумбинненом.

Хотелось бы, чтобы деятельность легендарного авиаполка Нормандия-Неман была отмечена каким-нибудь памятным знаком в нашем городе.

Владимир Летягин
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П
# 1Просто
дорог

Поддерживаю Вашу идею, Владимир!
Сегодня, 17:05   ЦитироватьОтветить
10
л
# 2лана
в Черняховске на Ленина есть
Сегодня, 17:41   ЦитироватьОтветить
10
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