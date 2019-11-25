«Мы ее сильно любим»: история многодетной семьи из посёлка Михайлово

Так думали и Вера Васильевна Камшилова, да и ее супруг Афанасий Федорович, когда в их семье в 1955 году родилась девочка. Имя дали ей Люба, потому как была хоть и второй, но долгожданной и любимой. Позже в их семье появится и брат.
Жили Камшиловы дружной семьей в поселке Михайлово. Родители работали в колхозе «Путь Ленина», дети учились в школе в поселке Приозерное.
— Помню на выпускной вечер в восьмом классе в школу пришел бывший ученик Слава, тоже из Михайлово, с большим букетов пионов, — рассказывает Любовь Афанасьевна, — все учителя, да мы, девчонки, думали к кому это он.
Как позже оказалось, этот букет Вячеслав Михалев принес ей — Любе Камшиловой.
— Неожиданно, но очень приятно было, — продолжает моя собеседница, — учителя мне тогда говорили: «Ну вот, Люба, и нашла тебя любовь». Я тогда молоденькая, глупенькая. Да Славик чуть старше был. Не понимали мы многого, а объяснить было некому.
Так и закрутился роман вчерашних школьников и как результат — рождение первенца. Назвали его Игорем.
— Жили мы тогда то у моих родителей, то у Славкиных, — вспоминает Любовь Афанасьевна, — мне тогда было 16 лет. Свадьбу не играли, да и кто расписал бы нас еще несовершеннолетних.
Люба устроилась дояркой в родном поселке. Так и жили молодые. Как и в любой семье в их жизни тоже было всякое. И ругались, и расходились, потом снова сходились и жили, а через год она родила второго сына — Алексея. Вскоре Вячеслава Михалева призвали в армию. Как-никак 18 лет исполнилось. Оставалось молодой маме ждать свою первую любовь. Перебралась она тогда к своим родителям и снова вернулась на ферму.
— Родители тогда мне помогали с сыновьями, — продолжает она свой рассказ. — Они мне всю жизнь помогали. За что им очень благодарна. После вечерней дойки еще успевала в клуб сбегать на танцы. Весело было. Помню, как к нам телевидение должно было приехать из области снимать нашу передовую бригаду. Нам тогда поступили первые электрические аппараты для дойки. Так вот бригадир нам сказал приготовиться, надеть чистые белые халаты. А на улице дождь, коровы грязные после пастбища вернулись. Их нужно было помыть, а телевизионщики очень торопились. Пришлось помыть коров только с одной стороны. Потом нас по телевизору показывали.
Так прошло два года. Слава вернулся из армии.
— Только ко мне не пришел, остался у своих родителей. Не знаю почему. Да и не стала тогда выяснять… — резко замолчала Любовь Афанасьевна.
Так и осталась Люба с двумя мальчонками жить у своих родителей, но в душе ждала и думала, что вот-вот и Славка вернется к ней и сыновьям. Потому как было тяжело. Тяжело не физически, а морально. Михайлово поселок маленький, все друг друга знают, ничего не утаишь. А ведь людские языки злые, взгляды колючие, насмешки язвительные. Но жизнь продолжалась. И пусть вся подушка становилась мокрой от слез ночью, утром Люба Камшилова оставляла ребят маме, а сама шла на дойку.
Но беда не приходит одна. Однажды, возвращаясь из коровника домой, возле родительского дома она увидела соседа, который не решался войти. Сердце екнуло и ноги стали ватными.
— Он сообщил мне, что Славка со своим отцом попали в аварию на мотоцикле, — вспоминает Любовь Афанасьевна, — и он умер на дороге до приезда скорой помощи…
Прошло несколько лет. Люба перешла на работу на свинарник и ей дали жилье — дом, почти напротив дома родителей. С одной стороны хорошо, когда у семьи свой дом, завели хозяйство и зажили потихоньку. Но ведь дом всегда требует вложений и не столько материальных, сколько физических. Там гвоздь забить надо, там крышу подладить или стены побелить. Конечно, Люба делала все сама, где нужна была мужская сила — отец помогал. Игорек с Алешкой росли мальцами смышленными, работящими. Всегда помогали мамке управляться и с огородом, и с небольшим хозяйством.
Однажды Люба Камшилова обратилась за помощью к сварщику Жене Сережечкину, котел отопления потек. Знала, что не откажет, ведь подруги поговаривали, что заглядывается он на нее, хотя разница в возрасте была 10 лет. Евгений был старше.
— И действительно не отказал, — продолжает свой рассказ Любовь Афанасьевна. — Все сделал. Потом еще попросила и еще. Дом не новый был. А он всегда помогал. Ну, вот так и стали с ним общаться.
Вскоре Люба и Евгений приняли решение вести совместное хозяйство. Авось получится. Поход в сельсовет, чтобы узаконить свои отношения, отложили на потом. Вскоре в новой семье появился еще один сын Афанасий, а через год Андрейка. Евгений продолжал работать в колхозе. Иногда помогал соседям, руки у него были золотые. Люба вела домашние дела.
— Тогда на селе без коровы и поросят было никак, — вспоминает она, — и кур держали, и гусей. Это сейчас дети мне не разрешают корову держать. Берегут мое здоровье. Пастбище далеко, переживают, что не дойду. И уток не могу завести, лебеди, которые поселились на озере, что рядом с домом, выживают всех.
— Дети заботливые. А раньше каково было с ними?
— Бывало по-всякому, — смеется Любовь Афанасьевна. — Через два года после рождения Андрейки у нас в семье появилась первая дочка — Леночка.
Тогда Любовь Камшилова (до ЗАГСА с Евгением они на тот момент так и не дошли — прим.ред.) была награждена медалью «Материнства» второй степени. А вскоре появился повод получить и медаль первой степени. В семье Камшиловых-Сережечкиных появился на свет шестой ребенок. Мальчика назвали Дмитрием. И как тут не вспомнить народную мудрость, что счастлива та семья, где раздается детский смех, а вдвое счастливы те, у кого детей много.
Люба и Женя работали в колхозе, дети подрастали и уже старшие помогали родителям по хозяйству, а средние нянчились с младшими. В стране аршинными шагами шагала перестройка. В колхозе начались непонятные перемены. Перебои с заработной платой. Страна медленно катилась в пропасть. Именно в этот период Люба родила еще одного сына, Николая. «И ведь не боялась», — скажете вы, мои читатели. А чего было бояться, когда рядом любящий муж и дружная семья. Только когда в 1992 году Люба родила Жене еще одну дочь Анну, они решили подать заявление в ЗАГС. И уже в законном браке родила третью девочку — Марию. Так и жила бы большая семья Камшиловых-Сережечкиных вместе долго и счастливо.
Старшие сыновья уже давно окончили школу и училище. Отслужили в армии, жили и работали в совхозе, когда по стране понеслась волна дикой приватизации и развала агропромышленного комплекса. Вскоре муж Любови Афанасьевны остался без работы. Перебивался подработками. Кому забор или калитку сварит, кому котел и отопление починит. А добродушные селяне норовили рассчитаться не рублем, а жидкой валютой. Евгений все чаще и чаще стал приходить домой пьяный.
— Пока мама была на работе за ним старшие присматривали, чтобы не набедокурил, — вспоминает Анна одна из дочерей Любови Афанасьевны.
Жили в основном теперь натуральным хозяйством. Сажали огород, держали коров, свиней и домашнюю птицу.
— Тяжело было с такой оравой детей, когда еще и муж не помогает? — спрашиваю у собеседницы.
— Да нет. Дети мне помогали по хозяйству и на огороде. Никогда не пойдут играть на улицу, пока все дела не переделают. Да между собой жили дружно. Старшие выросли, у них уже были свои семьи. Да и родители мои жили напротив. Так что ребятки всегда были под присмотром. Хотя было всякое, — смеется Любовь Афанасьевна. — Бывало, поставлю в обед большую кастрюлю мелкой картошки, чтобы вечером поросят накормить. Прихожу домой после работы, полный дом детворы. И свои дети, и соседские, а кастрюля пустая. Все съели. Приходилось срочно разводить огонь и готовить.
— Конечно, мы были бедовые, — в разговор вступает младшая Мария, — мама раньше по линии собеса получала подарки к Новому году для нас. И прятала их в диване у бабушки. Так вот мы с Аней ходили к бабушке и по одной конфетке таскали из всех подарков. А раз там была сгущенка. Так мы дырочку гвоздиком сделали и выпили, а баночку обратно поставили. Стыдно сейчас как за это.
Все дети Любови Афанасьевны окончили школу в поселке Михайлово. По рассказам учителей всегда были опрятные, ухоженные. Все отучились в учебных заведениях. Младшая Мария Черняховский педагогический колледж окончила с красным дипломом, сейчас работает в сельском Доме культуры и заочно учится в институте. Андрея в 2005 призвали в армию. Попал он служить на черноморский флот, да там и остался по контракту.
— Один раз всего приезжал, — говорит Любовь Афанасьевна, — и я к нему в гости недавно съездила. Но звонит очень часто.
Дружная семья Камшиловых-Сережечкиных все праздники справляют вместе. Собираются в доме у мамы. Собираются не только дети, но и внуки их у Любови Афанасьевны десять и одна правнучка. А что еще для материнского счастья надо, когда дети рядом и все живы, здоровы и любят ее.
Беседовал Сергей Каюков
Фото из архива Л. Сережечкиной, 1997 и 2019 годы.
P. S. Жизненную историю своей мамы Любы мне рассказала ее дочь. Сколько же было любви в ее словах к своей маме. Уважаемые читатели, несмотря на то, что День матери всего раз в году, вы тоже можете присылать нам истории о своих матерях, которые мы опубликуем. Ведь не важно когда праздник, важно сейчас сказать мамам, что мы их любим.