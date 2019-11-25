Приют-передержка «Клюквенное» просит помощи в поимке молодого лебедя, которого оставила семья. Почему птица не улетела, непонятно — визуально с ней всё в порядке.
Молодой лебедь находится в Гусевском районе в пруду размерами примерно 100 на 25 метров, который замёрзает.
Все, кто может как-то помочь, просьба связаться по телефону: +7 923 537-82-38 (Андрей Михайлович) или в комментариях под постом в группе приюта.
Необходима помощь молодому лебедю, которого оставила семья
25 ноября 2019, 17:14
Фото для иллюстрации