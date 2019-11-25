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Информационный сайт города Гусева

Необходима помощь молодому лебедю, которого оставила семья

25 ноября 2019, 17:14
Необходима помощь молодому лебедю, которого оставила семья Фото для иллюстрации
Приют-передержка «Клюквенное» просит помощи в поимке молодого лебедя, которого оставила семья. Почему птица не улетела, непонятно — визуально с ней всё в порядке.

Молодой лебедь находится в Гусевском районе в пруду размерами примерно 100 на 25 метров, который замёрзает.

Все, кто может как-то помочь, просьба связаться по телефону: +7 923 537-82-38 (Андрей Михайлович) или в комментариях под постом в группе приюта.
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