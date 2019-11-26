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В Гусевской больнице поздравили рожениц с Днём матери

26 ноября 2019, 21:19
В Гусевской больнице поздравили рожениц с Днём матери
На День матери, 24 ноября, сотрудники Гусевского отдела ЗАГС и депутат Гусевского окружного Совета депутатов Бесшапочникова Л.Н. побывали в родильном отделении Гусевской районной больницы и поздравили с этим замечательным праздником молодых мам.

В этом году в родильном отделении появились на свет 133 малыша, пятеро из них — накануне праздника. И отрадно, что это не первые дети в семье. Так, Алевтина Осипова стала мамой в четвертый, а Инна Михалькова, Валерия Сакавичус и Эндже Полякова — в третий раз.

Заведующая Гусевским отделом ЗАГС Людмила Котлярович вручила свидетельство о рождении Юлии Кулик, которая 21 ноября родила сына. Счастливый отец успел зарегистрировать малыша в ЗАГСе. Мальчика назвали Мирославом. Это второй ребенок в семье, где уже подрастает дочка Лада.

Теплые слова поздравлений и цветы достались не только молодым мамам, но и медперсоналу родильного отделения: врачам, акушеркам, нянечкам, чьи добрые и надежные руки помогают младенцам появиться на свет. Особо хочется отметить акушерку Нину Викторовну Попкову, от которой за 48 лет работы в больнице, получили путевку в жизнь более 10 тысяч малышей. А ведь это почти треть населения Гусева!
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