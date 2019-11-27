В Гусевском МФЦ прошёл день открытых дверей для членов организации ветеранов 27 ноября 2019, 11:47

26 ноября в Гусевском МФЦ прошёл второй день открытых дверей для членов общественной организации ветеранов города Гусева. Участникам встречи предоставили возможность получить квалифицированную консультацию юриста, а также оформить Конверт жизни.



В форме деловой игры присутствующие попробовали себя в роли заявителей и пользователей портала Госуслуг.



К коллективу МФЦ обратился председатель Совета ветеранов города Гусева Василий Коляго. Он отметил высокий профессионализм, ответственность сотрудников МФЦ, их умение работать с различными категориями граждан, четкую и слаженную работу.



Были вручены благодарственные письма сотрудникам МФЦ, участвовавшим в реализации проекта «Услуга идет к человеку».