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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском МФЦ прошёл день открытых дверей для членов организации ветеранов

27 ноября 2019, 11:47
В Гусевском МФЦ прошёл день открытых дверей для членов организации ветеранов
26 ноября в Гусевском МФЦ прошёл второй день открытых дверей для членов общественной организации ветеранов города Гусева. Участникам встречи предоставили возможность получить квалифицированную консультацию юриста, а также оформить Конверт жизни.

В форме деловой игры присутствующие попробовали себя в роли заявителей и пользователей портала Госуслуг.

К коллективу МФЦ обратился председатель Совета ветеранов города Гусева Василий Коляго. Он отметил высокий профессионализм, ответственность сотрудников МФЦ, их умение работать с различными категориями граждан, четкую и слаженную работу.

Были вручены благодарственные письма сотрудникам МФЦ, участвовавшим в реализации проекта «Услуга идет к человеку».
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П
# 1Просто
НафиХ мужчины тремя волосками лысину прикрывают? Типа, не видно, что лысый чтоль?)))) ну, лысый и лысый, какая разница?!  Люди! Человеки!!! ЛЮБИТЕ СЕБЯ ТАИМИ КАКИЕ ВЫ ЕСТЬ! 
Сегодня, 12:51   ЦитироватьОтветить
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Г
# 2Гость лидия
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Услуга идет к человеку,а кто-это все выдумал? И, что за помощь, от кого ждать ее?! 
Сегодня, 17:15   ЦитироватьОтветить
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