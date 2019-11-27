Сообщество ALTERNATIVA приглашает провести время с пользой и интересом

Не так давно в городе Гусеве появилось сообщество ALTERNATIVA, которое объединяет всех тех, кто хочет жить ярко и интересно. Ребята вместе посещают интересные места, проводят различные игры и встречи по интересам.
Так например совсем недавно проходила встреча на английском языке. После небольшой теоретической части, были практические задания. Участники разыгрывали импровизированные ситуации: путешествовали на корабле, проходили таможню, пользовались услугами такси.
В этот день на встрече присутствовало 11 человек. По завершению все обменялись своими впечатлениями, чтобы следующая встреча прошла более продуктивно и интереснее, на которой планируют обсуждать кинематограф.
Если вы хотите проводить время с пользой и интересом, подписывайтесь на группу ALTERNATIVA, чтобы не пропустить интересные события. Здесь всегда рады новым участникам.