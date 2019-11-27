Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Общество / Сообщество ALTERNATIVA приглашает провести время с пользой и интересом
Информационный сайт города Гусева

Сообщество ALTERNATIVA приглашает провести время с пользой и интересом

27 ноября 2019, 22:45
Сообщество ALTERNATIVA приглашает провести время с пользой и интересом
Не так давно в городе Гусеве появилось сообщество ALTERNATIVA, которое объединяет всех тех, кто хочет жить ярко и интересно. Ребята вместе посещают интересные места, проводят различные игры и встречи по интересам.

Так например совсем недавно проходила встреча на английском языке. После небольшой теоретической части, были практические задания. Участники разыгрывали импровизированные ситуации: путешествовали на корабле, проходили таможню, пользовались услугами такси.

В этот день на встрече присутствовало 11 человек. По завершению все обменялись своими впечатлениями, чтобы следующая встреча прошла более продуктивно и интереснее, на которой планируют обсуждать кинематограф.

Если вы хотите проводить время с пользой и интересом, подписывайтесь на группу ALTERNATIVA, чтобы не пропустить интересные события. Здесь всегда рады новым участникам.
Другие новости по теме
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиУ жителей области появилась возможность проверить такси на легальностьУ жителей области появилась возможность проверить такси на легальностьОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико