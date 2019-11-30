Чекин Борис Григорьевич — Герой Советского Союза

Владимир Летягин

В 566-м Солнечногорском штурмовом авиополку служило несколько Героев Советско Союза, одним из которых был Чекин Борис Григорьевич. О нём была издана документальная повесть «Мастер штурмового удара», где в том числе есть информация о действиях Бориса Григорьевича в Пруссии в составе Солнечногорского полка.Родился Борис Григорьевич в Татарстане в 1922 году. В армии с 1941 года. Окончил Ульяновское училище Военно-воздушных сил СССР. На фронте с января 1944 года.Борис Григорьевич летал на ИЛ-2. За время Великой Отечественной войны совершил 180 боевых вылетов на штурмовку позиций нацистов.В апреле 1945 года Борис Григорьевич был удостоен звания героя Советского Союза, в том числе и за бои над Гумбиненом. Кроме того, он был отмечен многими правительственными наградами.После войны Чекин Борис Григорьевич служил в Советской Армии. Проживал в городе Ленинграде. Умер в 2009 году.