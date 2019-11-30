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Чекин Борис Григорьевич — Герой Советского Союза

30 ноября 2019, 22:43
Чекин Борис Григорьевич Чекин Борис Григорьевич
В 566-м Солнечногорском штурмовом авиополку служило несколько Героев Советско Союза, одним из которых был Чекин Борис Григорьевич. О нём была издана документальная повесть «Мастер штурмового удара», где в том числе есть информация о действиях Бориса Григорьевича в Пруссии в составе Солнечногорского полка.

Родился Борис Григорьевич в Татарстане в 1922 году. В армии с 1941 года. Окончил Ульяновское училище Военно-воздушных сил СССР. На фронте с января 1944 года.

Борис Григорьевич летал на ИЛ-2. За время Великой Отечественной войны совершил 180 боевых вылетов на штурмовку позиций нацистов.

Наградной лист Чекина Бориса Григорьевича на орден Красного Знамени
Наградной лист Чекина Бориса Григорьевича на орден Красного Знамени.

Выписка из наградного листа Чекина Бориса Григорьевича на предоставление звания Героя Советского Союза
Выписка из наградного листа Чекина Бориса Григорьевича на предоставление звания Героя Советского Союза

В апреле 1945 года Борис Григорьевич был удостоен звания героя Советского Союза, в том числе и за бои над Гумбиненом. Кроме того, он был отмечен многими правительственными наградами.

После войны Чекин Борис Григорьевич служил в Советской Армии. Проживал в городе Ленинграде. Умер в 2009 году.

Владимир Летягин
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