Чекин Борис Григорьевич — Герой Советского Союза

Родился Борис Григорьевич в Татарстане в 1922 году. В армии с 1941 года. Окончил Ульяновское училище Военно-воздушных сил СССР. На фронте с января 1944 года.
Борис Григорьевич летал на ИЛ-2. За время Великой Отечественной войны совершил 180 боевых вылетов на штурмовку позиций нацистов.
Наградной лист Чекина Бориса Григорьевича на орден Красного Знамени.
Выписка из наградного листа Чекина Бориса Григорьевича на предоставление звания Героя Советского Союза
В апреле 1945 года Борис Григорьевич был удостоен звания героя Советского Союза, в том числе и за бои над Гумбиненом. Кроме того, он был отмечен многими правительственными наградами.
После войны Чекин Борис Григорьевич служил в Советской Армии. Проживал в городе Ленинграде. Умер в 2009 году.
Владимир Летягин