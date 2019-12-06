Начальник гусевского ОГИБДД рассказал, как правильно проезжать по окружной в центре города

Завтра, 7 декабря, отменяется временная схема движения по городу, которой гусевские автолюбители и гости города пользовались с марта месяца в связи с ремонтом центральной части города. Все установленные ранее знаки будут демонтированы. Восстанавливается двустороннее движение по ул. Школьной, ул. Профсоюзной, ул. Тимирязева, ул. Почтовой, ул. Саперной, на отрезках улиц: Ломоносова, Пушкина и Зои Космодемьянской. Улица Московская по отношению к улицам Ломоносова и Саперной вновь становится главной. Перекресток на улицах Саперной и Пушкина — равнозначным.
— В течение недели, пока движение через центр было открыто в тестовом режиме, мы вели наблюдение через систему «Безопасный город» за потоками автомобилей. — рассказывает заместитель главы администрации Павел Нефедов. — В часы большого потока машин, а это утром, когда родители везут детей в школы и едут на работу, в обеденное время и вечером, когда возвращаются домой, заторов не образовывалось. Мы специально открываем полноценное движение в субботу, чтобы гусевцы могли попробовать проехать через центр, вспомнить правила проезда по круговому движению и съезда с него.
Напомнить автолюбителям правила мы попросили начальника гусевского ОГИБДД МО «Гусевский» Сергея Зорина.
— Прежде всего всем водителям стоит помнить, что согласно пункту 13.11. Правил дорожного движения, при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. То есть, круг на таком перекрестке является главной дорогой, а все остальные — второстепенные. При преодолении перекрестка водитель должен соблюдать рядность движения. Потеря своей полосы, чревата доставлением дискомфорта другим участникам движения и даже созданием аварийной ситуации на дороге. Кроме того хочу напомнить, что в соответствии с п. 8.5 Правил въезд на круговой перекресток возможен с любой полосы примыкающей дороги. При условии, если по преодолении кругового перекрестка участнику дорожного движения необходимо повернуть направо или следовать прямо, то целесообразнее всего занимать правую полосу движения. Соответственно, в случае необходимости ехать прямо следует выбрать левую полосу. Такое действие будет актуально и для водителей, желающих совершить разворот в обратном направлении. Если же вы хотите съехать с перекрестка, здесь стоит помнить, что выезд с перекрестка производится исключительно из правого ряда. Прежде чем перестроиться в соседний ряд, водитель должен объективно оценить ситуацию на дороге и пропустить все автомобили, движущиеся справа.
— Какое наказание предусмотрено за неправильный проезд перекрестка с круговым движением?
— Нарушение правил проезда перекрестков с круговым движением чревато для водителя наложением штрафа. Размер денежной компенсации зависит от особенностей правонарушения. Так, въезд на круговой перекресток на запрещающий сигнал светофора грозит правонарушителю штрафом в 1000 рублей. Это прописано в ст. 12.12 КоАП. В случае повторного нарушения водителю придется раскошелиться уже на 5000 рублей. Альтернативной мерой наказания при этом является лишение водительских прав на 4-6 месяцев. Обвинение выдвигается на усмотрение суда. Также возможно наложение штрафа и при таких обстоятельствах: непредоставление преимущества на круговом перекрестке; езда навстречу движению транспорта; невключенный сигнал поворота во время перестроения из ряда в ряд; выезд с перекрестка не из крайнего правого положения; стоянка на перекрестке. В случае непредоставления преимущества на круговом перекрестке также выписывается штраф. Например, когда водитель, въезжающий на круг, не уступил дорогу участникам дорожного движения уже едущих по кругу. Согласно ст. 12.13 КоАП, такие действия облагаются штрафом в размере 1000 рублей. На дорогах с правосторонним движением круговые перекрестки следует преодолевать исключительно против часовой стрелки. Несоблюдение этих требований может привести к лишению прав. По новым правилам дорожного движения стоянка на круговом перекрестке разрешена тогда, когда транспортное средство расположено в 5-ти метрах от пересекаемой проезжей части. При несоблюдении этих требований водитель должен будет заплатить 500 рублей штрафа (ст.12.19 КоАП).
— Некоторые водители возмущены количеством светофоров. Так следуя по улице Победы в сторону проспекта Ленина, им приходится дважды останавливаться на запрещающий сигнал светофора, чтобы пропустить пешеходов.
— В данном случае обращу внимание водителей на пункт 13.7 Правил. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии, водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. В нашем случае стоп-линии нет. Значит, водитель должен пропустить пешеходов и ехать дальше. Аналогичная ситуация если водитель съезжает с кругового движения на улицу Победы с проспекта Ленина.
— Кроме того водители возмущаются, что при съезде с кругового движения на проспект Ленина в направлении поселка Фурманово им приходится подолгу стоять на перекрестке. Сначала на красный сигнал светофора, а потом, пропуская пешеходов.
— Мы уже порекомендовали администрации установить дополнительный знак «зеленая стрелка» и информационную табличку, — говорит Сергей Зорин, — правая дополнительная стрелка зеленого цвета разрешит поворот направо. Водителям дорогу в этом случае нужно будет уступить только пешеходам, которые двигаются по той проезжей части, на которую они собираются выехать.
Также напоминаем нашим читателям, что благоустроительные работы на площади продолжаются. Как заверил нас глава администрации Александр Китаев, все работы будут завершены в этом месяце и Новогодние гуляния пройдут традиционно на площади у елки.
— Останется не отремонтированным лишь один земельный участок (на данный момент он обнесен забором — прим.ред.), который принадлежит частному лицу. Но мы ведем работы по изъятию этого участка, — сказал Александр Китаев.
Начальник гусевского ОГИБДД рассказал, как правильно проезжать по окружной в центре города
6 декабря 2019, 10:59