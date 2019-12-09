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Документальный фильм Алексея Денисова «Русская Пруссия»

9 декабря 2019, 12:35
В 1756 году в Европе разразилась война, которую историки назовут Семилетней. Ее инициатором был прусский король Фридрих II. Непрерывно нападая на своих соседей, он увеличил территорию Пруссии почти в два раза, однако на этот раз он едва не лишился не только всех своих владений, но и короны. В ходе Семилетней войны русские войска нанесли прусской армии ряд тяжёлых поражений и в 1758 году взяли Кёнигсберг. После этого город и вся Восточная Пруссия были включены в состав Российской империи.

Новое генерал-губернаторство просуществовало более четырех лет, а среди тех, кто принес присягу императрице Елизавете Петровне, был и великий немецкий философ Иммануил Кант. За счет чего русским войскам удавалось побеждать считавшуюся одной из сильнейших в Европе армию Фридриха Великого? Что такое «шуваловские» гаубицы? Когда русские войска впервые взяли Берлин? Какой ценный трофей достался русским после битвы при Кунерсдорфе?

Вы также узнаете о том, почему жители Восточной Пруссии встречали русских солдат цветами в 1813 году и впервые увидите уникальные артефакты и документы, относящиеся к истории наполеоновских войн, в том числе редкие документы из Главного военного архива Французской республики. Почему битва при Прейсиш-Эйлау 1807 года стала первой большой неудачей Наполеона в ранге императора? О каком подвиге русских солдат писал Пушкин в поэме «Медный всадник», говоря: «Сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою»?

Почему Уинстон Черчилль высоко оценивал результаты Гумбинненской победы русской армии в августе 1914 года? Что позволило французам одержать первую победу над немцами в 1914 году?

Почему первый русский ученый Михаил Ломоносов спорил с немецкими коллегами о происхождении династии Рюриковичей и считал варягов одним из славянских племен? Что говорят русские летописцы о происхождении рода Романовых, и какие находки последнего времени подтверждают древние связи Киевской Руси с прусскими племенами? Ответы на эти и многие другие вопросы — в новом документальном историческом фильме режиссера Алексея Денисова «Русская Пруссия».
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