Гусевские кадеты планируют снять фильм о прошлом и настоящем нашего края

Генеральный Консул задумался над неожиданным вопросом кадета из Гусева. Встреча генерального консула Федеративной Республики Германии с учителями немецкого языка прошла в теплой, дружественной обстановке.Именно так бы написала восторженная партийная пресса советских времен. На самом деле представители Генконсульства Германии в Калининградской области были необычайно удивлены, что кроме учителей областного центра в Немецко-русский дом приехали и учителя из глубинки. И не только приехали, но и привезли свои проекты. Так, педагоги школы-интерната «Андрея Первозванного кадетского морского корпуса» из Гусева обратились к сотрудникам посольства поддержать идею кадет о будущем совместном фильме. Да-да, именно о полноценном фильме, а возможно даже и многосерийном сериале мечтают кадеты из Гусева. Нет, на встрече учителей были и разговоры об отсутствии где-то современных наглядных пособий, немецкой периодики, современных газет и журналов, о проблемах со школьным обменом и т.д, и т.п.Дипломаты в ответ с сожалением признавали, что в так нелюбимые многими партийные времена, в том далеком Советском Союзе желающих изучать немецкий язык было гораздо больше, чем где бы то ни было в мире. А тут, кадеты просят немецкого посла передать Тилю Швайгеру, что фильм о немецких концессиях в России в 20-е годы прошлого века, о совместных сельхозпредприятиях в зыбучих Сальских степях непременно найдет своего зрителя. Нет-нет, не учебный фильм о технологии вспашки в зоне рискованного земледелия, а о судьбах людей. О тех немецких специалистах из Восточной Пруссии, территории нынешней Калининградской области, которые поверили в молодую Советскую Республику. О тех Ростовских казаках, которые вгрызались в целинную степь Приманычья, чтобы дать в конце 20-х, начале 30-х годов так необходимые центнеры и тонны ржи и пшеницы. О том, что стало с ними в 1937 году, как встретились на тех же полях, но уже не пахатных, а боевых в 1942 году. И какой драматичной была встреча в родном Гумбиннене-Гусеве, после падения железного занавеса в начале 90-х. Когда, закрытая Калининградская область приняла первые группы немецких ностальгических туристов. Когда дети тех немецких концессионеров в числе первых инвесторов приехали к нам в область организовывать первые совместные сельхозпредприятия.В основе будущего российско-немецкого фильма воспоминания одного местного землевладельца, о которых случайно узнал кадет Владимир Заргарян. По иронии судьбы, тоже сын фермера, главы крестьянско-фермерского хозяйства в нынешней Калининградской области, тогдашней Восточной Пруссии. Вот такой круговорот людей и судеб, жителей России и Германии. Ну чем не сериал. Этой идеей Владимир взял и поделился в конкурсном сочинении по истории родного края. Для жюри международного конкурса «Моя родина Гусев, твоя родина Гумбиннен», эта идея юного кадета не показалась такой уж фантастической. Проект будущего сериала получил Первую премию. Организаторы конкурса пообещали, что конкурсное сочинение с призывом к читателям поддержать идею кадета из Гусева будет опубликовано в местной немецкой прессе землячества Гумбиннен в Германии.Вот такой, вполне земной проект родился в стенах кадетского корпуса. В конце-концов, приезжали же в Черняховск летом снимать фильм о войне. Так почему накануне юбилея образования Калининградской области не снять фильм о людях, жителях этой самой области и бывших жителях Восточной Пруссии. Немецкий консул Ханс Меттерн обещал подумать. Так что, есть надежда, что Бондарчук или Тодоровский пригласят Тиля Швайгера сыграть в сериале о нас, жителях Калининградской области.