На центральной площади Гусева установили новогоднюю ёлку

На центральной площади города Гусева установили новогоднюю ёлку. Зеленая красавица создает новогоднее настроение, даже несмотря на то, что вокруг идут завершающие работы по реконструкции площади.
В ближайшие дни она будет украшена игрушками и гирляндами.
Город преображается в преддверии праздника, уже появились арт-объекты и яркая иллюминация.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 21 декабря в 16:00 возле главной ёлки города состоится Общегородской семейный праздник, на котором елка засияет яркими огнями.