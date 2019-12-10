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На центральной площади Гусева установили новогоднюю ёлку

10 декабря 2019, 18:30
На центральной площади Гусева установили новогоднюю ёлку
На центральной площади города Гусева установили новогоднюю ёлку. Зеленая красавица создает новогоднее настроение, даже несмотря на то, что вокруг идут завершающие работы по реконструкции площади.

В ближайшие дни она будет украшена игрушками и гирляндами.

Город преображается в преддверии праздника, уже появились арт-объекты и яркая иллюминация.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 21 декабря в 16:00 возле главной ёлки города состоится Общегородской семейный праздник, на котором елка засияет яркими огнями.
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Д
# 1Дедушка
Ёлочка вам нравится?
Сегодня, 18:41   ЦитироватьОтветить
21
ж
# 2житель
Ёлочка нравится! Главное - не искусственный конус)).
Сегодня, 18:49   ЦитироватьОтветить
31
1
# 3123
Надо было с корнями её сажать, так сказать на... цать лет вперёд, чтоб последний... с солью не доедали 😜. 
Сегодня, 19:05   ЦитироватьОтветить
11
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