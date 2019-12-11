Обелов Лев Васильевич — Герой Советского Союза

Лев Васильевич родился в 1920 году в городе Уржум Вятской области. Он начал воевать в 1944 году уже будучи опытным летчиком. Перед этим он год прослужил инструктором в Краснодарском училище Военно-воздушных сил СССР, которое сам закончил в 1943 году.
О том, как Лев Васильевич воевал, говорит тот факт, что в период с 1944 по 1945 годы за 17 месяцев он был удостоен 8-ми орденов, из них три ордена Красного Знамени, и это если не брать в расчёт звание героя Советского Союза и ордена Ленина в апреле 1945 года.
Во время Гумбинненской операции 1944 года и Восточно-прусской операции 1945 года Лев Васильевич был командиром первой эскадрильи 566-го полка. Хочется отметить, что именно в этой эскадрильи штурманом была Константинова Тамара Фёдоровна, о который недавно рассказывалось здесь на сайте.
Штурмовики эскадрильи под командованием Льва Васильевича считались образцовыми в военно-воздушных силах Советской армии. В 1945 году они совершили налёт на станцию Гумбиннена, в ходе которого было уничтожено несколько эшелонов. Эта история вошла в учебные пособия наших военно-воздушных сил.
После окончания войны Лев Васильевич работал в Москве. Он скончался в 1987 году.
Владимир Летягин