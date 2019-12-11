Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Общество / В городе Гусеве на базе одной из воинских частей проходят сборы наводчиков БТР-80
Информационный сайт города Гусева

В городе Гусеве на базе одной из воинских частей проходят сборы наводчиков БТР-80

11 декабря 2019, 12:15
В городе Гусеве на базе одной из воинских частей проходят сборы наводчиков БТР-80
В городе Гусеве на базе одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота проходят учебные сборы наводчиков бронетранспортеров БТР-80 из соединений и воинских частей корпуса.

Военнослужащие совершенствуют свои навыки владения вверенным им оружием и военной техникой, отрабатывают ведение огня из вооружения по появляющимся целям днем и ночью, изучают тактические приемы на поле боя, выполняют упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-80.

Учебные сборы завершатся контрольными занятиями, на которых будут определены лучшие по уровню профессиональной подготовки военнослужащие.

Особое внимание будет уделено реализации опыта современных военных конфликтов. Свое мастерство на сборах повысят около 50 военнослужащих.
Другие новости по теме
В Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпусаВ Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпусаОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныОрганизаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужныНачало летнего периода обучения было ознаменовано в части на улице Юрия СмирноваНачало летнего периода обучения было ознаменовано в части на улице Юрия СмирноваГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров