В городе Гусеве на базе одной из воинских частей проходят сборы наводчиков БТР-80 11 декабря 2019, 12:15

В городе Гусеве на базе одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота проходят учебные сборы наводчиков бронетранспортеров БТР-80 из соединений и воинских частей корпуса.



Военнослужащие совершенствуют свои навыки владения вверенным им оружием и военной техникой, отрабатывают ведение огня из вооружения по появляющимся целям днем и ночью, изучают тактические приемы на поле боя, выполняют упражнения учебных стрельб из вооружения БТР-80.



Учебные сборы завершатся контрольными занятиями, на которых будут определены лучшие по уровню профессиональной подготовки военнослужащие.



Особое внимание будет уделено реализации опыта современных военных конфликтов. Свое мастерство на сборах повысят около 50 военнослужащих.