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В городской администрации состоялось заседание по профилактике ЧС на новогодние праздники

11 декабря 2019, 16:14
В городской администрации состоялось заседание по профилактике ЧС на новогодние праздники
Сегодня под председательством главы администрации Александра Китаева состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МО «Гусевский городской округ».

Основные вопросы — организация профилактических мероприятий и инструктивных занятий по ЧС и противопожарной безопасности, обеспечение бесперебойной работы всех служб жилищно-коммунального хозяйства во время новогодних и рождественских праздников.

В заседании приняли участие заместитель председателя, члены комиссии и приглашенные участники из числа руководителей организаций и предприятий города, пожарные, МЧС, начальники территориальных отделов, сотрудники администрации.

Александр Китаев заслушал доклады по повестке дня, дал поручения ответственным по обеспечению требований безопасности в новогодние праздники, утвердил план рабочих заседаний комиссии на следующий год.
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