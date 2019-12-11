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Информационный сайт города Гусева

Совсем скоро в центре города появятся новогодние арт-объекты и фотозоны

11 декабря 2019, 16:25
10 декабря под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева состоялось оперативное совещание. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Актуальный вопрос — подготовка к новогодним и рождественским праздникам.

Глава заслушал доклады начальников отделов и структурных подразделений о ходе работ по праздничному оформлению городского пространства и фасадов учреждений сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, о планируемых праздничных мероприятиях.

На площади уже установлена городская новогодняя ёлка, и совсем скоро в центре появятся совершенно новые арт-объекты и фотозоны.

За афишей общегородских мероприятий следите на нашем сайте.
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