Совсем скоро в центре города появятся новогодние арт-объекты и фотозоны

10 декабря под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева состоялось оперативное совещание. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Актуальный вопрос — подготовка к новогодним и рождественским праздникам.
Глава заслушал доклады начальников отделов и структурных подразделений о ходе работ по праздничному оформлению городского пространства и фасадов учреждений сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, о планируемых праздничных мероприятиях.
На площади уже установлена городская новогодняя ёлка, и совсем скоро в центре появятся совершенно новые арт-объекты и фотозоны.
За афишей общегородских мероприятий следите на нашем сайте.