Определены победители конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»

Жители Гусевского городского округа представили на конкурс оригинальные проекты, которые будут включены в буклет «Маршруты по Гусеву»:
- Номинация: лучший культурно-познавательный маршрут
альбом-буклет туристическо-экскурсионного маршрута «Прогулки по городу» — Урвачева Мария, 9 лет, Детская школа искусств.
- Номинация: лучший пешеходный маршрут
«Терренкур» оздоровительный маршрут по скандинавской ходьбе — Ховрина Галина, Румянцева Магира, участники клуба «Надежда».
- Номинация: лучший военно-патриотический маршрут
«Пути отцов — дороги сыновей» военно-патриотический маршрут — муниципальный штаб Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы» в городе Гусеве, руководитель Дмитроченко Эльвира.
- Номинация: лучший приключенческий маршрут
«Городской десант» молодежный квест, Федорова Алена, 8 класс, Михайловская школа, член подростково-моложёного клуба ГДК.
- Номинация: лучший водный маршрут
Туристический маршрут по реке Анграпа «Сплав на плавательных средствах от слияния реки Вика с рекой Анграпа до горбатого моста» Афанасьев Леонид, житель п. Ивашкино Гусевский городской округ.
- Номинация: лучший приключенческий маршрут
Новогодний радиоквест от «Радио на востоке».
- Номинация: лучший культурно-познавательный маршрут
Туристический литературный маршрут «Все дороги ведут в… библиотеку» Трофимова Елена.
- Номинация: лучший велосипедный маршрут
Велосипедный маршрут «Колесо истории. Мосты и плотины Гусева-Гумбиннена» Мажейка Марина.
- Номинация: лучший детский маршрут
«По следам Деда мороза» туристический детский новогодний маршрут Ганичева Наталья.
Некоторые туристические увлекательные прогулки планируют провести сами авторы!
Подведение итогов и награждение участников конкурса по номинациям состоится 26 декабря 2019 года в 16:00 в Гусевской городской библиотеке.