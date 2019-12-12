Определены победители конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»

Номинация: лучший культурно-познавательный маршрут

альбом-буклет туристическо-экскурсионного маршрута «Прогулки по городу» — Урвачева Мария, 9 лет, Детская школа искусств.



альбом-буклет туристическо-экскурсионного маршрута «Прогулки по городу» — Урвачева Мария, 9 лет, Детская школа искусств. Номинация: лучший пешеходный маршрут

«Терренкур» оздоровительный маршрут по скандинавской ходьбе — Ховрина Галина, Румянцева Магира, участники клуба «Надежда».



«Терренкур» оздоровительный маршрут по скандинавской ходьбе — Ховрина Галина, Румянцева Магира, участники клуба «Надежда». Номинация: лучший военно-патриотический маршрут

«Пути отцов — дороги сыновей» военно-патриотический маршрут — муниципальный штаб Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы» в городе Гусеве, руководитель Дмитроченко Эльвира.



«Пути отцов — дороги сыновей» военно-патриотический маршрут — муниципальный штаб Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы» в городе Гусеве, руководитель Дмитроченко Эльвира. Номинация: лучший приключенческий маршрут

«Городской десант» молодежный квест, Федорова Алена, 8 класс, Михайловская школа, член подростково-моложёного клуба ГДК.



«Городской десант» молодежный квест, Федорова Алена, 8 класс, Михайловская школа, член подростково-моложёного клуба ГДК. Номинация: лучший водный маршрут

Туристический маршрут по реке Анграпа «Сплав на плавательных средствах от слияния реки Вика с рекой Анграпа до горбатого моста» Афанасьев Леонид, житель п. Ивашкино Гусевский городской округ.



Туристический маршрут по реке Анграпа «Сплав на плавательных средствах от слияния реки Вика с рекой Анграпа до горбатого моста» Афанасьев Леонид, житель п. Ивашкино Гусевский городской округ. Номинация: лучший приключенческий маршрут

Новогодний радиоквест от «Радио на востоке».



Новогодний радиоквест от «Радио на востоке». Номинация: лучший культурно-познавательный маршрут

Туристический литературный маршрут «Все дороги ведут в… библиотеку» Трофимова Елена.



Туристический литературный маршрут «Все дороги ведут в… библиотеку» Трофимова Елена. Номинация: лучший велосипедный маршрут

Велосипедный маршрут «Колесо истории. Мосты и плотины Гусева-Гумбиннена» Мажейка Марина.



Велосипедный маршрут «Колесо истории. Мосты и плотины Гусева-Гумбиннена» Мажейка Марина. Номинация: лучший детский маршрут

«По следам Деда мороза» туристический детский новогодний маршрут Ганичева Наталья.



Окончен прием заявок «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу», который проводился с 8 ноября 2019 года Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гусевский городской округ».Жители Гусевского городского округа представили на конкурс оригинальные проекты, которые будут включены в буклет «Маршруты по Гусеву»:Некоторые туристические увлекательные прогулки планируют провести сами авторы!Подведение итогов и награждение участников конкурса по номинациям состоится 26 декабря 2019 года в 16:00 в Гусевской городской библиотеке.