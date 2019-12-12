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Информационный сайт города Гусева

Определены победители конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»

12 декабря 2019, 12:12
Определены победители конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу»
Окончен прием заявок «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу», который проводился с 8 ноября 2019 года Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гусевский городской округ».

Жители Гусевского городского округа представили на конкурс оригинальные проекты, которые будут включены в буклет «Маршруты по Гусеву»:

  • Номинация: лучший культурно-познавательный маршрут
    альбом-буклет туристическо-экскурсионного маршрута «Прогулки по городу» — Урвачева Мария, 9 лет, Детская школа искусств.
  • Номинация: лучший пешеходный маршрут
    «Терренкур» оздоровительный маршрут по скандинавской ходьбе — Ховрина Галина, Румянцева Магира, участники клуба «Надежда».
  • Номинация: лучший военно-патриотический маршрут
    «Пути отцов — дороги сыновей» военно-патриотический маршрут — муниципальный штаб Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры победы» в городе Гусеве, руководитель Дмитроченко Эльвира.
  • Номинация: лучший приключенческий маршрут
    «Городской десант» молодежный квест, Федорова Алена, 8 класс, Михайловская школа, член подростково-моложёного клуба ГДК.
  • Номинация: лучший водный маршрут
    Туристический маршрут по реке Анграпа «Сплав на плавательных средствах от слияния реки Вика с рекой Анграпа до горбатого моста» Афанасьев Леонид, житель п. Ивашкино Гусевский городской округ.
  • Номинация: лучший приключенческий маршрут
    Новогодний радиоквест от «Радио на востоке».
  • Номинация: лучший культурно-познавательный маршрут
    Туристический литературный маршрут «Все дороги ведут в… библиотеку» Трофимова Елена.
  • Номинация: лучший велосипедный маршрут
    Велосипедный маршрут «Колесо истории. Мосты и плотины Гусева-Гумбиннена» Мажейка Марина.
  • Номинация: лучший детский маршрут
    «По следам Деда мороза» туристический детский новогодний маршрут Ганичева Наталья.

Некоторые туристические увлекательные прогулки планируют провести сами авторы!

Подведение итогов и награждение участников конкурса по номинациям состоится 26 декабря 2019 года в 16:00 в Гусевской городской библиотеке.
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