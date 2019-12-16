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Информационный сайт города Гусева

Суд подтвердил незаконность начисления «Управлением ЖКХ» штрафов за бездоговорное потребление электроэнергии

16 декабря 2019, 13:23
Суд подтвердил незаконность начисления «Управлением ЖКХ» штрафов за бездоговорное потребление электроэнергии
Гусевский городской прокурор по результатам проверки жалобы гражданки, установив незаконность выставления МУП «Управление ЖКХ» в ее адрес платежных документов, в которых указаны штрафные санкции за бездоговорное потребление электрической энергии, внес представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

МУП «Управление ЖКХ» обратилось в суд с административным иском об оспаривании представления прокурора.

Решением Гусевского городского суда иск МУП «Управление ЖКХ» оставлен без удовлетворения.

Судебная коллегия по административным делам Калининградского областного суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке по жалобе МУП «Управление ЖКХ», оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу административного истца — без удовлетворения.

Судебная коллегия указала на то обстоятельство, что МУП «Управление ЖКХ» не может быть отнесено к сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электроэнергии, в связи с чем, не вправе выставлять счет за бездоговорное потребление электроэнергии, указывая его в платежном документе.
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# 1123
Кто знает по какой причине ушёл начальник МУП ЖЭК Левочкин?
Сегодня, 17:16   ЦитироватьОтветить
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# 2001
Развалил все, что было можно и даже то, что нельзя!!!! Загнал как и Водоканал в долги и штафы!!!
Сегодня, 19:09   ЦитироватьОтветить
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