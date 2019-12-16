Суд подтвердил незаконность начисления «Управлением ЖКХ» штрафов за бездоговорное потребление электроэнергии 16 декабря 2019, 13:23

Гусевский городской прокурор по результатам проверки жалобы гражданки, установив незаконность выставления МУП «Управление ЖКХ» в ее адрес платежных документов, в которых указаны штрафные санкции за бездоговорное потребление электрической энергии, внес представление об устранении нарушений жилищного законодательства.



МУП «Управление ЖКХ» обратилось в суд с административным иском об оспаривании представления прокурора.



Решением Гусевского городского суда иск МУП «Управление ЖКХ» оставлен без удовлетворения.



Судебная коллегия по административным делам Калининградского областного суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке по жалобе МУП «Управление ЖКХ», оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу административного истца — без удовлетворения.



Судебная коллегия указала на то обстоятельство, что МУП «Управление ЖКХ» не может быть отнесено к сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электроэнергии, в связи с чем, не вправе выставлять счет за бездоговорное потребление электроэнергии, указывая его в платежном документе.