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Новые контейнеры, тротуары и освещение: в городской администрации обсудили предстоящие работы

16 декабря 2019, 16:08
Новые контейнеры, тротуары и освещение: в городской администрации обсудили предстоящие работы
Во вторник 10 декабря в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось оперативное совещание под председательством главы администрации Александра Китаева с участием главы муниципального образования — председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилов, заместителей главы администрации и начальников профильных управлений и отделов.

Большинство вопросов, которые были рассмотрены на совещании, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры. Одним из первых обсуждался вопрос по замене пришедших в негодность мусорных контейнеров объемом 0,75 м³ на пластиковые 1,1 м³. По словам заместителя главы администрации Павла Нефедова в середине ноября был заключен контракт с ООО «Кедр» на закупку и поставку 592-х контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в городской округ. Так в Михайловском территориальном отделе будет заменено 76 контейнеров, в Маяковском — 42, в Калининском — 97, в Кубановском — 75. 302 контейнера будут заменены в городе. Кроме того каждая контейнерная площадка будет оснащена информационной табличкой с графиком вывоза твердых бытовых отходов, информацией о собственнике контейнера, компании, осуществляющей вывоз мусора, а также правилами складирования твердо-коммунальных отходов, строительного, растительного и крупно-габаритного мусора. На самих же контейнерах будет произведена маркировка и принадлежность муниципалитету. По словам заместителя главы администрации, все контейнеры будут установлены до 24 декабря.

Также на совещании обсудили планы реализации Программы конкретных дел в следующем году. Как сообщил собравшимся Павел Нефедов, из консолидированного бюджета на следующий год выделено более семнадцати миллионов рублей на реализацию мероприятий, намеченных в Программе. Так планируется отремонтировать участок тротуара по ул. Багратиона от пересечения с ул. Пригородной до проспекта Ленина и участок тротуара по ул. Тимирязева от ул. З. Космодемьянской до спортивного зала КАТиП. Также будет произведено обустройство тротуаров на ул. Гагарина, 9 Января и переулку Пионерскому. И обустроена пешеходная дорожка вдоль забора детского сада № 6, которая соединит ул. Северную и Горького. Кроме того к 9 мая следующего года в рамках ПКД будет произведено благоустройство территории возле одного из зданий первой школы.

В рамках Программы в следующем году будут установлены три детские игровые площадки. Одна в городе — во дворе дома № 32 по ул. З. Космодемьянской, две других в поселках: Мичуринское и Поддубы.

Что касается уличного освещения, то в следующем году новые опоры освещения и светильники будут установлены по ул. Центральной поселка Покровское, по ул. Полевой поселка Первомайское, ул. Центральной поселка Калининское, ул. Центральной поселка Жаворонково, ул. Центральной поселка Междуречье, ул. Междуречье поселка Очаково и в городе по переулку Сосновому возле домов 22 и 24.

Как всегда, большая часть денежных средств Программы конкретных дел будет направлена на обустройство объектов водоснабжения. В частности, будет капитально отремонтирован водопровод по улицах: Некрасова, Комарова, Дачной и переулку Вишневому.

Александр Китаев поручил управлению ЖКХ, которое занимается реализацией ПКД, не медлить с объявлением конкурсов на заключение контрактов по выполнению работ и поставке необходимого оборудования, чтобы не устанавливать детские площадки зимой.
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Я
# 1Янина
Я так понимаю, в Липово мы никогда не дождемся тротуара. Пока не собьют кого-нибудь.  Промежуток от Водоканала до дома 2 по ул. Центральная нет освещения , машины несутся так, что хоть в канаву прыгай, да ещё  и фарами ослепляют.  Водилам плевать, что люди идут!
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