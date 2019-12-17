В Городском доме культуры состоялась итоговая игра «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года

Во втором туре команды-победители окончательно совершили отрыв от соперников и заняли по итогам года- призовые места.
Взрослые команды
- 1 место с рейтинговым балом 162 заняла команда «Гусев -3»
- 2 место с рейтинговым балом 142 заняла команда «Виктория»
- 3 место с рейтинговым балом 125 заняла команда «6-1»
Молодёжные команды
- 1 место с рейтинговым балом 40 заняла команда «ЬЪЬ»
- 2 место с рейтинговым балом 39 заняла команда «Гриффины»
- 3 место с рейтинговым балом 26 заняла команда «Бездна»
- 3 место с рейтинговым балом 26 заняла команда «Сенат круглого стола»
Следующая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» состоится 28 января 2020 года в 18:30 В Городском доме культуры.