В Городском доме культуры состоялась итоговая игра «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года

1 место с рейтинговым балом 162 заняла команда «Гусев -3»



2 место с рейтинговым балом 142 заняла команда «Виктория»



3 место с рейтинговым балом 125 заняла команда «6-1»



1 место с рейтинговым балом 40 заняла команда «ЬЪЬ»



2 место с рейтинговым балом 39 заняла команда «Гриффины»



3 место с рейтинговым балом 26 заняла команда «Бездна»



3 место с рейтинговым балом 26 заняла команда «Сенат круглого стола»



В минувший понедельник в Доме культуры города Гусева состоялась финальная встреча интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года. В сложнейшей битве за годовой рейтинг состязались взрослые и молодежные команды. Не все вопросы оказались под силу даже именитым командам, но лидеры тура были выявлены уже в первой части игры.Во втором туре команды-победители окончательно совершили отрыв от соперников и заняли по итогам года- призовые места.Следующая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» состоится 28 января 2020 года в 18:30 В Городском доме культуры.