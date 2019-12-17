Студия ногтевого сервиса Студия ногтевого сервиса
Главная / Новости / Общество / В Городском доме культуры состоялась итоговая игра «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года
Информационный сайт города Гусева

В Городском доме культуры состоялась итоговая игра «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года

17 декабря 2019, 12:42
В Городском доме культуры состоялась итоговая игра «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года
В минувший понедельник в Доме культуры города Гусева состоялась финальная встреча интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» сезона 2019 года. В сложнейшей битве за годовой рейтинг состязались взрослые и молодежные команды. Не все вопросы оказались под силу даже именитым командам, но лидеры тура были выявлены уже в первой части игры.

Во втором туре команды-победители окончательно совершили отрыв от соперников и заняли по итогам года- призовые места.

Взрослые команды

  • 1 место с рейтинговым балом 162 заняла команда «Гусев -3»
  • 2 место с рейтинговым балом 142 заняла команда «Виктория»
  • 3 место с рейтинговым балом 125 заняла команда «6-1»

Молодёжные команды

  • 1 место с рейтинговым балом 40 заняла команда «ЬЪЬ»
  • 2 место с рейтинговым балом 39 заняла команда «Гриффины»
  • 3 место с рейтинговым балом 26 заняла команда «Бездна»
  • 3 место с рейтинговым балом 26 заняла команда «Сенат круглого стола»

Следующая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» состоится 28 января 2020 года в 18:30 В Городском доме культуры.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиПокровская библиотека отметила интеллектуальной игрой 70-летний юбилей областиПокровская библиотека отметила интеллектуальной игрой 70-летний юбилей областиПервая мировая война: в Гусеве обсудили вопросы сохранения исторической памятиПервая мировая война: в Гусеве обсудили вопросы сохранения исторической памяти
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»