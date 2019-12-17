Рядового запаса войсковой части 90151 в Гусеве Романа Столбова приговорили к штрафу 20 тысяч рублей за кражу. Правда, на момент преступления он был отнюдь не в запасе, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
6 марта 2019 года у терапевтического отделения медицинской роты в части Роману так приглянулся оставленный на время без присмотра смартфон Xiaomi Mi Mix 2S 64 Gb, что руки сами его забрали и положили в карман.
Гаджет ценой более 28 тысяч рублей (зачем такие в армии?!) радовал его глаз не очень долго. Сравнительно скоро его изъяли у него сотрудники правоохранительных органов. В результате он предстал перед Калининградским гарнизонным военным судом. Из-за признания вины и раскаяния наказание вышло дешевле стоимости смартфона.
Рядовой из Гусева стащил у сослуживца телефон
17 декабря 2019, 17:43