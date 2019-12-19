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Информационный сайт города Гусева

Министр строительства и ЖКХ области проверил ход реконструкции площади

19 декабря 2019, 10:45
Министр строительства и ЖКХ области проверил ход реконструкции площади
17 декабря в рамках выездной проверки реализации проектов, получивших финансовую поддержку во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз и заместитель министра Татьяна Трофименко посетили Гусев.

В ходе рабочего визита министр проконтролировал процесс выполнения работ на Центральной площади города. Совещание с министра и замминистра на месте состоялось с участием первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова, главы администрации Александра Китаева и заместителя главы администрации Павла Нефедова.

Сергей Черномаз задавал интересующие вопросы, обсудил с Александром Китаевым степень готовности работ.

Проект «Русская победа спасла Париж» находится на завершающем этапе, и совсем скоро жителей и гостей города ожидает открытие Центральной площади.
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
грустно даже с виду
Сегодня, 13:53   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 2Житель
На площа темно, как у негра... ну вы знаете где. Ёлку не видно, пока не подсветят. Только световая инсталляция спасёт на НГ, а потом? 
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить
20
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