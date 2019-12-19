Министр строительства и ЖКХ области проверил ход реконструкции площади

17 декабря в рамках выездной проверки реализации проектов, получивших финансовую поддержку во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз и заместитель министра Татьяна Трофименко посетили Гусев.
В ходе рабочего визита министр проконтролировал процесс выполнения работ на Центральной площади города. Совещание с министра и замминистра на месте состоялось с участием первого заместителя председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова, главы администрации Александра Китаева и заместителя главы администрации Павла Нефедова.
Сергей Черномаз задавал интересующие вопросы, обсудил с Александром Китаевым степень готовности работ.
Проект «Русская победа спасла Париж» находится на завершающем этапе, и совсем скоро жителей и гостей города ожидает открытие Центральной площади.