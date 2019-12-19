17 декабря в Гусевском районе в рядом с посёлком Еловое было вырублено около 40 маленьких ёлочек, высотой не более 1,5 м. Об этом рассказала пользователь группы «Я ♥ город Гусев».
У рабочих при себе не было ни каких документов на работы. Устно они пояснили, что это для школ, детских садов, администрации и ещё кого-то.
По данной проблеме автор паста обратилась в службу 112, после чего приехал наряд полиции, которые убедились, что вырубка производилась без документов. Также было обращение в ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства», где тоже обещали разобраться.
«Но когда прекратится эта варварская вырубка????? Все радеют за сохранениях зеленой планеты, а живут одним днём!!!!! Возмущению нет предела», — возмущается автор.
В районе посёлка Еловое вырубили 40 маленьких ёлочек без сопутствующих документов
19 декабря 2019, 12:03