15 городов Калининградской области хотят сделать «сельскими агломерациями»

Признание этих населённых пунктов таковыми позволит реализовать в регионе государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», следует из документа. Его обсуждение продлится до 24 декабря 2019 года.
В постановлении приведён перечень из нескольких сотен сельских территорий, включающий посёлки, а также перечень из сельских агломераций.
В их перечень не вошли города Гурьевск, Светлогорск, Зеленоградск, Светлый, Советск, Черняховск и Балтийск.
Сельские агломерации
- Багратионовский городской округ:
— Багратионовск (г. Багратионовск).
- Балтийский городской округ:
— Приморск (г. Приморск).
- Гвардейский городской округ:
— Гвардейск (г. Гвардейск);
— Славинская (пос. Славинск, пос. Калинково, пос. Звеньевое, пос. Борское).
- Гусевский городской округ:
— Калининская (пос. Калининское, пос. Липово, пос. Мичуринское);
— Гусев (г.Гусев).
- Краснознаменский городской округ:
— Краснознаменск (г. Краснознаменск, пос. Самарское, пос. Хлебниково).
- Ладушкинский городской округ:
— Ладушкин (г. Ладушкин, пос. Ладыгино, пос. Ульяновка).
- Мамоновский городской округ:
— Мамоново (г. Мамоново).
- Неманский городской округ:
— Неман (г. Неман).
- Нестеровский городской округ:
— Нестеров (г. Нестеров);
— Илюшенская (п. Илюшино, п. Ясная Поляна, п. Хуторское, п. Совхозное).
- Озёрский городской округ:
— Озёрск (г. Озёрск).
- Пионерский городской округ:
— Пионерский (г. Пионерский).
- Полесский городской округ:
— Полесск (г. Полесск, пос. Подсобный, пос. Тюленино);
— Славянская (пос. Славянское, пос. Тургенево, пос. Зелёное).
- Правдинский городской округ:
— Правдинская (г. Правдинск, пос. Домново, пос. Крылово, пос. Поречье).
- Славский городской округ:
— Славск (г. Славск).
- Черняховский городской округ:
— пос. Краснополянское, пос. Междуречье.
- Янтарный городской округ:
— Янтарный (пгт. Янтарный).