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15 городов Калининградской области хотят сделать «сельскими агломерациями»

19 декабря 2019, 12:29
15 городов Калининградской области хотят сделать «сельскими агломерациями»
Багратионовск, Приморск, Гвардейск, Гусев, Краснознаменск, Ладушкин, Мамоново, Неман, Нестеров, Озёрск, Пионерский, Полесск, Правдинск, Славск и Янтарный станут сельскими агломерациями — согласно опубликованному для обсуждения во вторник, 17 декабря 2019 года, проекту постановления Калининградской области, сообщает информационное агентство «Русский Запад».

Признание этих населённых пунктов таковыми позволит реализовать в регионе государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», следует из документа. Его обсуждение продлится до 24 декабря 2019 года.

В постановлении приведён перечень из нескольких сотен сельских территорий, включающий посёлки, а также перечень из сельских агломераций.

В их перечень не вошли города Гурьевск, Светлогорск, Зеленоградск, Светлый, Советск, Черняховск и Балтийск.

Сельские агломерации


  1. Багратионовский городской округ:
    — Багратионовск (г. Багратионовск).
  2. Балтийский городской округ:
    — Приморск (г. Приморск).
  3. Гвардейский городской округ:
    — Гвардейск (г. Гвардейск);
    — Славинская (пос. Славинск, пос. Калинково, пос. Звеньевое, пос. Борское).
  4. Гусевский городской округ:
    — Калининская (пос. Калининское, пос. Липово, пос. Мичуринское);
    — Гусев (г.Гусев).
  5. Краснознаменский городской округ:
    — Краснознаменск (г. Краснознаменск, пос. Самарское, пос. Хлебниково).
  6. Ладушкинский городской округ:
    — Ладушкин (г. Ладушкин, пос. Ладыгино, пос. Ульяновка).
  7. Мамоновский городской округ:
    — Мамоново (г. Мамоново).
  8. Неманский городской округ:
    — Неман (г. Неман).
  9. Нестеровский городской округ:
    — Нестеров (г. Нестеров);
    — Илюшенская (п. Илюшино, п. Ясная Поляна, п. Хуторское, п. Совхозное).
  10. Озёрский городской округ:
    — Озёрск (г. Озёрск).
  11. Пионерский городской округ:
    — Пионерский (г. Пионерский).
  12. Полесский городской округ:
    — Полесск (г. Полесск, пос. Подсобный, пос. Тюленино);
    — Славянская (пос. Славянское, пос. Тургенево, пос. Зелёное).
  13. Правдинский городской округ:
    — Правдинская (г. Правдинск, пос. Домново, пос. Крылово, пос. Поречье).
  14. Славский городской округ:
    — Славск (г. Славск).
  15. Черняховский городской округ:
    — пос. Краснополянское, пос. Междуречье.
  16. Янтарный городской округ:
    — Янтарный (пгт. Янтарный).
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
мдя... рывок, канеш, мегагалактический, из Гумбинненского административного округа (Regierungsbezirk Gumbinnen) резко стартанули в сельскую агломерацию)
адын "балшой калхоз", карочь, с тепличками гамбарова, и молочниками долговыми)
Сегодня, 13:50   ЦитироватьОтветить
60
1
# 2123
Ну а что вы хотели, население указанных городов и нашего тоже, не от лучшей жизни, переехали (кто смог финансово и образовательной себе позволить) в Кениг. А жители Кенига - кто в Питер, кто в Москву, все закономерно, скоро и область станет сельским поселением. 
Сегодня, 14:03   ЦитироватьОтветить
40
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