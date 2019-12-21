В поселке Майское открылся обновленный Дом культуры

20 декабря в поселке Майское Гусевского городского округа состоялось большое, яркое и долгожданное событие — обновленный Дом культуры распахнул свои двери для почетных гостей и жителей поселка.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, это стало возможным благодаря финансированию в рамках национального проекта «Культура», при поддержке которого 10 млн рублей потрачено на ремонт, материально-техническую базу и благоустройство.
На мероприятии присутствовали почетные гости: Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
Для гостей состоялась небольшая экскурсия по территории и зданию ДК. Жители, и гости убедились, что для развития детского и молодежного творчества, для досуга населения всех возрастов Дом культуры оснащен всем необходимым: обновленные функциональные кабинеты для занятий творчеством, хореографией, новый зрительный зал со сценой, световое и звукотехническое оборудование, комната для занятий физической культурой.
Зрительный зал ДК наполнился людьми и начался праздничный концерт. Со сцены звучали приветственные слова, поздравления и благодарности всем, кто сделал возможным реализацию проекта по обновлению здания. Не обошлось и без подарков для нового ДК.
Также Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак и первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов отметили плодотворную работу в течение всего хода ремонта и благоустройства территории администрации под руководством Александра Китаева, подрядчика, который сделал свою работу качественно и в срок, руководства дома культуры.
Зрители тепло встречали участников художественной самодеятельности Майского Дома культуры и города Гусева, которые выступали на обновленной сцене.