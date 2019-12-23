Гусевская команда КВН «Лето» в телевизоре

Напомним нашим читателям, что команда КВН «Лето» была создана в 2017 году. Все участники команды — учащиеся школы № 1 им. С. И. Гусева, но учатся ребята в разных классах. В составе команды играют ученики четвертых классов: Артем Стригунов, Даниил Катруша, Даниил Алимов и Дарина Шугаева; параллель пятых классов представляют Виктория Орлова и Елизавета Кригер, в шестом классе учится Виктория Новикова, и в восьмом — София Сурина. В этом году в команде появился еще один участник — воспитанник детского сада Тимофей Барышев. Руководителем команды «Лето» является квнщик со стажем, один из редакторов областной Лиги юмора «Остров «КВН», участник гусевской команды КВН «Прибалты» Максим Стригунов.
Несмотря на свой юный возраст, ребята из команды «Лето» — уже опытные и титулованные квнщики. Они являются чемпионами 11-го сезона областной Лиги юмора «Остров КВН» (Гусев) и чемпионами 9-го сезона Калининградского представительства Всероссийской юниор-лиги «КЛАССная Лига КВН» (Калининград). Как мы уже писали, в сентябре этого года команда «Лето» как победитель «КЛАССной Лиги КВН» приняла участие в фестивале детских команд КВН в Анапе. И по итогам выступления на фестивале гусевская сборная (единственная из команд Калининградской области!) получила приглашение в Москву на съемку телевизионного проекта «Детский КВН».
«Когда ехали в Анапу, мы, честно говоря, не нацеливались на Москву, — рассказал руководитель команды «Лето» Максим Стригунов. — Мы думали только о том, чтобы выступить как можно лучше, достойно представить на фестивале наш город и, как говорится, с чувством выполненного долга спокойно уехать домой. Работать в Анапе было очень сложно. Дело в том, что там одновременно проходило два фестиваля: музыкальный фестиваль детских команд КВН и IX Международный фестиваль детских команд КВН. Чтобы хорошо выступить и там, и там, приходилось выкладываться по полной. Я до сих пор не понимаю, как наши ребята справились, — ведь они должны были держать в головах одновременно четыре разных сценария, которые к тому же постоянно менялись в процессе редактуры. Приходилось переписывать шутки, менять миниатюры, заново учить текст и отрабатывать номера. На самом деле, это был очень большой объем работы в режиме нон-стоп. Но тем не менее, «Лето» справилось, и нас пригласили в Москву».
По словам Максима Стригунова, это приглашение стало и для команды, и администрации нашей Лиги КВН полнейшей неожиданностью. Сами ребята, конечно, очень обрадовались — столько достойных команд было на фестивале, а именно им выпал шанс побывать в Москве, поучаствовать в съемках телепередачи, пообщаться с известными квнщиками! А вот у взрослых — и у администрации гусевской Лиги, и у родителей юных квнщиков к радости от победы команды добавились серьезные хлопоты. В частности, очень остро встал финансовый вопрос, ведь деньги были нужны немалые.
Поддержал наших юных квнщиков и очень помог в решении финансовой проблемы глава МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Помог и директор областного Агентства по делам молодежи Денис Калиновский. Отозвались на просьбу помочь финансово некоторые гусевские предприниматели, а также неравнодушные жители нашего города. С миру по нитке — сумма, необходимая для поездки, была собрана. И вот, гусевское «Лето» оказалось на московской сцене — на съемках телевизионного проекта «Детский КВН».
Всего в съемках приняли участие 36 команд из 26 регионов России. Калининградскую область представляло наше «Лето». Все команды-участницы были разделены на блоки по шесть команд. По условиям конкурса, дальше проходили две сильнейшие команды из каждого блока. На протяжении съемок игры оценивали: руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский; актриса, певица, телеведущая Елизавета Арзамасова; актер, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «МаксимуМ» Михаил Башкатов; певица, актриса, композитор Нюша; актриса театра, кино, ведущая, участница команды КВН «Фёдор Двинятин» Наталья Медведева; актер, телеведущий, продюсер, дважды чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН БГУ Вадим Галыгин; актер, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталёв; хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова; актриса, звезда сериала «Дылды» Ангелина Поплавская; капитан команды КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня; певец, музыкант, телеведущий Родион Газманов. Ведущими телепроекта стали: Михаил Галустян, Ева Смирнова и Юлия Михалкова.
Как рассказали сами ребята, несмотря на плотный график и усиленную работу над программой своего выступления, съемочный процесс показался им весьма интересным и особенно не утомил. К микрофонам они давно уже привыкли, как и к свету софитов, а привычка выступать на сцене помогла не обращать особого внимания на камеры. В общем, как сказали сами квнщики — игра как игра. Гораздо большее впечатление на наших юных земляков произвело знакомство с маститыми квнщиками, которых привыкли «видеть по телевизору». Возможность познакомиться, пообщаться, пожать руку, сфотографироваться вместе — вот это было особенно интересно и помогло ребятам проникнуться атмосферой «московского телевизионного КВНа».
Как отметил Максим Стригунов, московская сцена все-таки заставила наших ребят немного стушеваться, и во время съемки они были более скованными, чем обычно. Что, впрочем, понятно — ведь это большая ответственность, достойно представить свой город на сцене такого уровня. Поэтому неудивительно, что ребята очень переживали за то, чтобы что-нибудь не забыть, не перепутать. Однако, похоже, что руководитель нервничал еще сильнее, чем его подопечные: ему казалось, что ребята все делают слишком медленно, вяло, ничего не успевают и многое делают не так… В конце концов один из редакторов проекта даже сказал руководителю «Лета»: «Успокойтесь! Ваши дети все делают как надо!» Однако, нашим землякам было не до спокойствия. То возникла проблема с костюмами, то приходилось переписывать шутки, то решать вопрос с подпевкой и массовкой… И все это — во время съемочного процесса!
Но вот, наконец, игра сыграна. Съемка закончена. К сожалению, дальше наша команда не прошла, однако выступила вполне достойно. По результатам одной четвертой в своем блоке гусевское «Лето» заняло третье место. Кроме того, участник команды Артем Стригунов стал победителем в номинации «Лучший актер».
Рассказывая об этой поездке, ребята признались, что с одной стороны они рады что им удалось сыграть на площадке такого уровня. А другой — они, конечно, очень расстроились, что не прошли дальше.
Несмотря на то, что пока Москва нашим ребятам не покорилась, «Лето» твердо намерено продолжать играть в Клубе веселых и находчивых и согревать зрителей своим юмором.
А пока же у ребят перерыв. Как отметили родители наших квнщиков, далеко не все учителя школы с пониманием отнеслись к вынужденному отсутствию ребят на уроках. И многие, придя в школу в первый же день после приезда, получили по некоторым предметам двойки, которые ой как трудно исправлять под конец четверти.
«Да, конечно, школа, знания, важны. Но ведь наши дети — не злостные прогульщики, ничего не делающие. Они стараются, они учатся. Кроме того, еще и занимаются дополнительно — у кого занятия в ДШИ, у кого спорт, у кого «Бубенцы», у кого репетиторы. И еще КВН. Все это совмещать совсем не просто. И поэтому было обидно, когда в первый же день дети, представлявшие в Москве наш город и нашу область, приехав домой, в школе в первый же день «нахватали» двоек. Никто не говорит о том, чтобы забросить учебу. Об этом и речи быть не может! Да, надо догонять, надо наверстывать. Но все-таки от школьных педагогов мы ожидали большего понимания», — поделились мамы юных квнщиков.
Так что сейчас наше «Лето» плотно занимается учебой, чтобы не портить себе новогоднее настроение. Тем более, что в связи с поездками и подготовкой к ним, команда в этом сезоне не заявилась на участие ни в одной областной Лиге КВН. А на данный момент где-то уже отыграны не только одна восьмая, но и одна четвертая.
Как скоро мы сможем увидеть «Лето» на гусевской сцене, неизвестно. По словам Максима Стригунова, у директора нашей Лиги Владимира Наставнева сейчас очень плотный гастрольный квновский график, поэтому в ближайшее время игр в гусевском Клубе веселых и находчивых не будет. Однако, будем надеяться, что в Новом году горожане и гости нашего города вновь соберутся в гостеприимном зале городского Дома культуры на вечере Лиги юмора «Остров КВН».
Лиана Петрова
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»
Команда КВН «Лето» благодарит за финансовую помощь в организации поездки в Москву, для съемки в телешоу «Детский КВН»:
Администрацию муниципального образования «Гусевский городской округ» в лице главы администрации Китаева Александра Александровича, Агентство по делам молодёжи Калининградской области в лице директора агентства Дениса Николаевича Калиновского.
Заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Томину Людмилу Ивановну, начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи Михалеву Нелли Викторовну, Чернышову Татьяну Михайловну.
Руководителя КФХ «ИП Фон Дер Деккен» Фон Дер Деккен Валентину Семеновну, руководителя ООО «Профстайл» Мишнева Виктора Викторовича, руководителя ООО «Техэлектроцентр» Ползунова Владимира Алексеевича, руководителя ООО «Ива» Иваровского Валерия Васильевича, ИП Михалкина Эдуарда Александровича, ИП Мишина Владимира Анатольевича, руководителя ООО «им. А.Колоскова» Урбанович Антона Станиславовича, президента Гусевского КВН движения Грушко Любовь Николаевну, сотрудников ОАО «Гусев-Водоканал», предпринимателей Гусевского рынка, а также родителей и всех неравнодушных жителей г. Гусева.
Кроме того, отдельная благодарность директору ДЮЦ Гавриловой Татьяне Владимировне за предоставление места для репетиций и поиск необходимого реквизита. Директору ДШИ Корчемной Елене Владимировне, директору ГДК Москвичевой Наталье Михайловне, Бебениной Наталье и водителю Николаю за помощь в нахождении и доставке реквизита.
От всего сердца спасибо всем неравнодушным людям, кто переживал и помогал, вы нам очень дороги.