Ахтямов Сабир Ахтямович — Герой Советского Союза

Владимир Летягин

О героическом сыне татарского народа, который родился в 1926 году в Татарстане в семье кузнеца, не снят фильм. Хотя, на мой взгляд, это необходимо сделать.Ахтямов Сабир Ахтямович был настоящим героем, не знавшим, что такое страх. Он был бронебойщиком, где, особенно в конце Великой Отечественной войны, служили либо очень умелые воины, либо отчаянные храбрецы.Поразить танк из бронебойного ружья было крайне сложно и требовало огромного мужества, ибо это можно было сделать только подобравшись к немецкой бронетехнике вплотную.Сабир Ахтямович делал это неоднократно, — на его личном счету за время боев с 1944 по 1945 годы 12 единиц фашистской бронетехники, а сколько было подавлено огневых точек противника, никто не считал.Особенно отличился бронебойщик 2-го батальона 4-й мотострелковой бригады в боях за Восточную Пруссию на территории современных Гусевского и Черняховского районов.В марте 1945 года Сабир Ахтямов был удостоен звания героя Советского Союза. Кроме того, за время Великой Отечественной войны он был удостоен 3-х орденов, в том числе и ордена Красного Знамени.После окончания Великой Отечественной войны Сабир Ахтямов служил в органах МВД и КГБ. Он умер в 2014 году в Казани, где его именем названа улица.