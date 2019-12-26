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В городском ДК чествовали талантливую молодежь

26 декабря 2019, 10:44
В городском ДК чествовали талантливую молодежь
Уже традицией в Гусевском городском округе стало проведение торжественной церемонии чествования представителей талантливой молодежи по итогам уходящего года.

25 декабря, в преддверии Нового 2020 года, в Гусевском городском доме культуры благодарственными письмами и грамотами главы администрации Александра Китаева и главы муниципального образования Андрея Гнездилова были отмечены не только ребята, но и их учителя, преподаватели, тренеры, которые вкладывают силы, энергию и душу в развитие талантов в своих воспитанников.

Победы и результаты, порой известные далеко за пределами округа, достигаются нашей молодежью в различных сферах жизни и творчества и были представлены в номинациях: «Социально значимая общественная деятельность», «Научно-техническое и естественно-научное творчество», «Учебные достижения», «Спортивные достижения», «Художественное творчество».

С наступающими праздниками, победами и успехами уходящего года поздравили молодых юношей и девушек глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина.

Гусевская молодежь — образованная, талантливая, целеустремленная! Пусть сбудутся все ваши мечты, реализуются самые смелые планы! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Больше фотографий в фотоальбоме группы городской администрации.
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Г
# 1Гость Екатерина
При Цуканове и Михайлове для талантливой молодежи которая Гусев прославляет организовывали сладкий стол и игры, конкурсы, танцы. Молодежь и их учителя чувствовали заботу и внимание. А теперь концерт из номеров этой же молодежи и глава не удосужился появиться. Хотя Елка главы. И учителей не приходит поздравлять. Они откаты не дают.
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