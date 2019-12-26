В городском ДК чествовали талантливую молодежь

Уже традицией в Гусевском городском округе стало проведение торжественной церемонии чествования представителей талантливой молодежи по итогам уходящего года.
25 декабря, в преддверии Нового 2020 года, в Гусевском городском доме культуры благодарственными письмами и грамотами главы администрации Александра Китаева и главы муниципального образования Андрея Гнездилова были отмечены не только ребята, но и их учителя, преподаватели, тренеры, которые вкладывают силы, энергию и душу в развитие талантов в своих воспитанников.
Победы и результаты, порой известные далеко за пределами округа, достигаются нашей молодежью в различных сферах жизни и творчества и были представлены в номинациях: «Социально значимая общественная деятельность», «Научно-техническое и естественно-научное творчество», «Учебные достижения», «Спортивные достижения», «Художественное творчество».
С наступающими праздниками, победами и успехами уходящего года поздравили молодых юношей и девушек глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина.
Гусевская молодежь — образованная, талантливая, целеустремленная! Пусть сбудутся все ваши мечты, реализуются самые смелые планы! С наступающим Новым годом и Рождеством!
Больше фотографий в фотоальбоме группы городской администрации.