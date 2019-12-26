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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве официально завершена реконструкция центральной площади

26 декабря 2019, 21:03
В Гусеве официально завершена реконструкция центральной площади
Муниципальное образование стало победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды 2018 года в категории «Малые города».

Архитектурная концепция благоустройства центральной части Гусева получила поддержку на федеральном уровне.

Итоги реализации проекта «Русская Победа спасла Париж» подвели 26 декабря заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

Обустройство мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении стало определяющим при разработке концепции благоустройства. На площади установлена скульптурная композиция «Ангел-Хранитель Мира», выполнена облицовка подпорной стены с геральдическими элементами. Большой объем работ проведен по реконструкции улично-дорожной сети.

Было отмечено, что Гусев стал положительным примером для других муниципалитетов в реализации концепции «Чистое небо». На площади убраны все воздушные коммуникации.

«Победа во всероссийском конкурсе стала значимым фактором развития общественных пространств в муниципалитетах региона. Мы видим, насколько красивыми и комфортным могут стать привычные городские территории. Кроме того, такая работа повышает интерес жителей к благоустройству, способствует вовлечению и диалогу с экспертным сообществом», — сказал вице-премьер.

Заместитель председателя регионального правительства также подчеркнул, что губернатор уделяет большое внимание востоку области. В свою очередь реализация таких проектов, как в Гусеве, повышает туристический потенциал городов, удаленных от Калининграда, привлекает малый бизнес.

Стоимость проекта «Русская Победа спасла Париж» — 271,8 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 75 млн рублей, областного — 79,9 млн рублей, местного — 34,9 млн рублей. При этом размер внебюджетных источников составил 82 млн рублей.

Для справки:

Осуществляется приемка работ на объектах Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды также в Светлогорске, Гурьевске, Зеленоградске и Советске.

Объем финансирования составил более 890 млн. рублей. При этом из федерального бюджета выделено 315 млн рублей, из областного — 246,5 миллиона рублей, 55 млн рублей — средства местных бюджетов. Кроме того, привлечены средства инвесторов в размере 282,6 миллиона рублей.

Зеленоградск реализует концепцию благоустройства центральной части города, включая привокзальную, центральную площади и улицу Ленина. Советск благоустраивает набережную реки Неман. Светлогорск создает у озера Тихое городской парк творчества, а Гурьевск — парк сенситивного развития.

В 2020 году комплексное благоустройство в рамках Всероссийского конкурса пройдет в Правдинске, Багратионовске и Черняховске.
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Г
# 1Гость Дмитрий
официально закончилась, а по факту еще месяца два доделывать
Вчера, 21:17   ЦитироватьОтветить
20
я
# 2ягор
точно ангел а то все петух да петух.а петух был бы лучше.почему не голосовали
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить
12
С
# 3Суканов
И за эту уйню вывалили 200 лямов? Где ФАС и ОБЭП? Лысина в центре города...хоть бы микруху задернули ветошью. Берег типа укреплённый весной паводком смоет на водопад... Горе строители... А как с плитки брансбойтом песок вымыли последний, перед показухой...

Похоже большую часть денег отдали на откуп цуканову и Ко за территорию площади
Вчера, 22:36   ЦитироватьОтветить
21
1
# 4123
Что символизирует сей памятник или в честь какого события он установлен?
Надпись Ангел хранитель спаси и сохрани Париж или Ангел хранитель спаси от народного гнева и сохрани наворованное. Или еще какой то скрытый смысл в ней заложен?
Зачем на нем кресты. Этот объект принадлежит церкви или символизирует победу церкви над населением? 
Или это чисто фантазия автора проекта без какого то смысла, просто что бы побольше всего в виде винегрета слепить? Что это?
В районе церкви похоже место нехорошее и мост недостроенный стоит и часть площади не достроили только тупо огородили.

Вчера, 23:10   ЦитироватьОтветить
00
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