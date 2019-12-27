О новогодних блюдах Восточной Пруссии

Селёдка Фридриха Великого

Картофельный салат

Яблочный попрошайка

Владимир Летягин

Восточная Пруссия в представлении большинства людей земля, где жили только немцы. Хотя это не совсем верно. В сельской местности и городах жили литовцы, поляки, голландцы, французы и представители других народов Европы.Общины сближались, было много смешанных браков и новогодний стол зачастую состоял из блюд разных стран.Приведем в пример несколько новогодних блюд Восточной Пруссии.Это не что иное, как селедка под шубой. Немногие знают, что в Россию этот салат пришел именно из Восточной Пруссии, правда рецепт немного отличался.Первым слоем идут листья петрушки, либо другая зелень. Уже на неё выкладывается нарезанная небольшими кусками селёдка. Далее кладем нарезанный лук, яблоки порезанные кружочками и всё это заливается сметаной или растительным маслом. Сверху выкладывается слой соленых огурцов и зелень при желании. Приправы добавляются по вкусу.Это блюдо может быть подано отдельно, а может быть гарниром к мясу, рыбе и тому подобное.Для приготовления этого блюда понадобится не мучнистый картофель. Его необходимо сварить в мундире, очистить и порезать. После необходимо залить овощным или мясным бульоном. На 3 кг картофеля необходимо 1,5 л бульона. То есть плавать в бульоне картофель не должен. К картофельной основе добавляются солёные огурцы репчатый лук, ошпаренный в кипятке и промаринованный в уксусе. Всю массу необходимо смешать и дать настояться примерно час. Ко всему этому необходимо добавить стакан подсолнечного масла, немного уксуса, соли, горчицы по вкусу, предварительно взболтав.К салату можно добавить зелень. Некоторые хозяйки добавляли филе сельди, копченую свинину и даже сливки.Для приготовления этого десерта нужен вчерашний чёрный хлеб, который необходимо пропустить через мясорубку. Добавляется сахарная пудра и корица. Масса выкладывается на противень, потом слой бланшированных в сахаре яблок и опять слой хлебной массы. Сверху смазывают сметаной, сахаром и корицей. После всё это дело запекается.