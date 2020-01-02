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Воспитанникам центра «Росток» получили подарки, собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!»

2 января 2020, 15:05
Воспитанникам центра «Росток» получили подарки, собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!»
31 декабря Дедушка Мороз со Снегурочкой вручили подарки воспитанникам центра «Росток», собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!». Волонтеры Победы и Подростково-молодежного клуба стали им в этом помощниками.

Благотворительная акция прошла успешно! Приятно, что среди нас много добрых людей, неравнодушных к другим судьбам.

Заявки на закупку подарков были разобраны за два дня. До 28 декабря все заявленные участники приносили покупки в Городской дом культуры, где их рассортировали, упаковали и 31 декабря дружной компанией вручили ребятам.

Мальчишки и девчонки были рады Деду Морозу и Снегурочке, рассказали подготовленные стихи и с удовольствием поводили хоровод вокруг красивой елочки.

Организаторы акции выражают благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие.
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