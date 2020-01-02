Воспитанникам центра «Росток» получили подарки, собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!» 2 января 2020, 15:05

31 декабря Дедушка Мороз со Снегурочкой вручили подарки воспитанникам центра «Росток», собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!». Волонтеры Победы и Подростково-молодежного клуба стали им в этом помощниками.



Благотворительная акция прошла успешно! Приятно, что среди нас много добрых людей, неравнодушных к другим судьбам.



Заявки на закупку подарков были разобраны за два дня. До 28 декабря все заявленные участники приносили покупки в Городской дом культуры, где их рассортировали, упаковали и 31 декабря дружной компанией вручили ребятам.



Мальчишки и девчонки были рады Деду Морозу и Снегурочке, рассказали подготовленные стихи и с удовольствием поводили хоровод вокруг красивой елочки.



Организаторы акции выражают благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие.