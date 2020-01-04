Яковлев Александр Алексеевич — Герой Советского Союза

Владимир Летягин

Яковлев Александр Алексеевич родился в 1915 году в городе Чухлома Костромской области. Работал учителем в школе. В 1936 году вступил в ряды рабоче-крестьянской армии.Закончил Ивановское военно-политическое училище, после чего был политруком роты, а затем командиром роты в гвардейском Тацинском танковом корпусе (26-я танковая бригада).За время боевых действий во время Великой Отечественной войны был награждён орденом Красного Знамени и Отечественной войны, а также многочисленными медалями.Особенно Александр Алексеевич отличился в боях под Гумбинненом в окрестностях Немерсдорфа и Перкалена в октябре 1944 года. В марте 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.Яковлев Александр Алексеевич похоронен в городе Пскове, где был убит 2 мая 1946 года во время нападения бандитов.Именем Александра Александровича названа школа, где он работал до 1936 года. Там же ему установлен памятник.