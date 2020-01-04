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Информационный сайт города Гусева

Яковлев Александр Алексеевич — Герой Советского Союза

4 января 2020, 13:28
Яковлев Александр Алексеевич Яковлев Александр Алексеевич
Яковлев Александр Алексеевич родился в 1915 году в городе Чухлома Костромской области. Работал учителем в школе. В 1936 году вступил в ряды рабоче-крестьянской армии.

Закончил Ивановское военно-политическое училище, после чего был политруком роты, а затем командиром роты в гвардейском Тацинском танковом корпусе (26-я танковая бригада).

За время боевых действий во время Великой Отечественной войны был награждён орденом Красного Знамени и Отечественной войны, а также многочисленными медалями.

Особенно Александр Алексеевич отличился в боях под Гумбинненом в окрестностях Немерсдорфа и Перкалена в октябре 1944 года. В марте 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мемориальная доска в городе Иваново на здании училища, где учился Александр Алексеевич
Мемориальная доска в городе Иваново на здании училища, где учился Александр Алексеевич.

Памятная доска на школе имени Александра Алексеевича в Чухломе
Памятная доска на школе имени Александра Алексеевича в Чухломе.

Могила Александра Алексеевича в Пскове
Могила Александра Алексеевича в Пскове.

Яковлев Александр Алексеевич похоронен в городе Пскове, где был убит 2 мая 1946 года во время нападения бандитов.

Именем Александра Александровича названа школа, где он работал до 1936 года. Там же ему установлен памятник.

Владимир Летягин
6
# 1666
Не Перкален, а Пелькаллен - Шлосберг

А почему на табличке школы год смерти указан 1945?
Сегодня, 15:09   ЦитироватьОтветить
01
Б
# 2БП
Тут речь именно о Перкаллен ( Хусаренберг ), южнее Гусева. 
Сегодня, 18:49   ЦитироватьОтветить
00
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