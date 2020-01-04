Яковлев Александр Алексеевич — Герой Советского Союза

Закончил Ивановское военно-политическое училище, после чего был политруком роты, а затем командиром роты в гвардейском Тацинском танковом корпусе (26-я танковая бригада).
За время боевых действий во время Великой Отечественной войны был награждён орденом Красного Знамени и Отечественной войны, а также многочисленными медалями.
Особенно Александр Алексеевич отличился в боях под Гумбинненом в окрестностях Немерсдорфа и Перкалена в октябре 1944 года. В марте 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Мемориальная доска в городе Иваново на здании училища, где учился Александр Алексеевич.
Памятная доска на школе имени Александра Алексеевича в Чухломе.
Могила Александра Алексеевича в Пскове.
Яковлев Александр Алексеевич похоронен в городе Пскове, где был убит 2 мая 1946 года во время нападения бандитов.
Именем Александра Александровича названа школа, где он работал до 1936 года. Там же ему установлен памятник.
Владимир Летягин