Вирус африканской чумы свиней по итогам 2019 года не нанёс значительного ущерба экономике Калининградской области и существенно не сказался на объемах выпуска готовой мясной продукции. Соответствующая оценка приводится в ответе регионального правительства на информационный запрос газеты «Дворник», рассказывает Rugrad.eu.
По данным министерства сельского хозяйства, в 2019 году специалисты изымали продукцию животноводства в связи с обнаружением вируса АЧС на трех предприятиях: у «Прибалтийской мясной компании три» (принадлежит гендиректору Игорю Кузнецову и Олегу Родченко), ООО «Калининградский деликатес» и ООО «Компас трейд». Наибольший ущерб понесла «Прибалтийская мясная компания три», здесь было изъято 44,4 тыс. живых свиней и 79 тонн продуктов животноводства.
В декабре 2019 года было подписано постановление о выделении субсидии для компании в размере 70 млн руб. При этом общая сумма выплат предприятию в связи с возмещением ущерба составит 162,3 млн руб. Завершить расчеты с компанией Игоря Кузнецова за мероприятия 2019 года региональные власти намерены в первом квартале 2020 года.
Еще две пострадавшие от АЧС компании, связанные с брендом «Калининградский деликатес», могут получить возмещение ущерба на общую сумму порядка 3 млн руб. У ООО «Калининградский деликатес» и ООО «Компас трейд» изъяли в общей сложности более 26 тонн мяса и полуфабрикатов. В соответствии с постановлением правительства, средний размер подлежащего возмещения ущерба для этих юридических лиц составляет 109,7 руб. за 1 кг продукции.
Пострадавшей от АЧС «Прибалтийской мясной компании три» возместят 162,3 млн рублей
11 января 2020, 14:47